巨額利潤惹眾怒　美光等涉嫌操縱價格遭集體訴訟　盤中瀉4%

隨着全球內存短缺危機加劇，美國當地消費者和小型企業已採取法律行動。據報，全球最大的三家內存供應商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操縱內存價格並限制全球供應而遭到集體訴訟。訴訟於6月25日在在美國加利福尼亞州聯邦法院提起。

訴狀指出，這三家公司幾乎控制着全球DRAM(動態隨機存取存儲器)市場的全部供應，卻在價格大幅上漲期間限制傳統DRAM產品供應，進一步加劇了當前的內存短缺危機。

在美上市的美光現瀉約4%， 報1086美元。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

季績遠勝預期

美光日前公布，上季(第三財季)經調整後經營收入錄得414.6億美元，按年急增3.46倍，優於市場預期的 358.4 億美元。各收入分布同樣勝分析員預期，核心數據中心經營收入報115.2億美元，年增 653%。另外，雲端儲存收入報137.7億美元；行動與客戶收入報115.2億美元。

期內，經調整後經營利潤錄得336.8億美元，好過分析員預期的278.6億美元；經調整後每股盈利(EPS)報25.11美元，按年飆逾12倍，遠超分析員預期的20.49美元。

同時，經調整後毛利率為84.9%，遠優於去年的 39%、上一季的 74.9%，並再創單季新高，分析員預期是81.9%。美光指出，超乎預期的毛利率表現主要是受惠於記憶體價格上漲、產品組合改善，以及優異的營運執行力。