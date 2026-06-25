犯下投資生涯重大失誤　印度巴菲特2年前清倉美光　痛失156億利潤

人工智能（AI）熱潮持續興旺，記憶體晶片生產商成為投資者追捧對象，其中韓國SK海力士於年內升幅約3倍，美股美光亦錄得2.4倍升幅。相信不少投資者賺過盆滿鉢滿。不過亦有投資者因為操作時機問題，因此而未享受這一個成果，甚至坦言為自己投資生涯最重要失誤。



「股神巴菲特門徒」、全球知名價值投資人Mohnish Pabrai曾在2017年建倉美光，2023年9月清倉，僅賺約一倍；清倉後兩年美光股價漲超15倍，估計少賺約20億美元（約156億元）。在海力士的操作上，他同樣賣早了。他坦言，這是自己投資生涯的重要失誤。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

稱儲備晶片行業紅利剛開始

隨著行業從20多家廠商淘汰到三星、SK海力士和美光三強壟斷，存儲已成為極難進入的高壁壘行業。疊加AI帶來的需求爆發，他認為行業紅利才剛開始，而自己卻過早下車，錯過了後續的大行情。

另一方面，SK海力士已提交美國IPO申請，宣佈以逾290億美元在美國上市，計劃於7月10日登陸納斯達克。分析師認為，此次上市將通過產能擴張和吸引更多外國投資者，從而提升公司估值。另外，與海力士競爭的存儲晶片企業美光科技公佈季度銷售預測，遠超華爾街預期。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

還值得注意的是，韓國SK證券近日發佈研報認為，存儲晶片行業的估值重塑（Re-rating）仍處於極早期階段，隨著行業的財富將圍繞「瓶頸」流動，存儲晶片行業估值重塑預計將全面展開。

券商指存儲晶片行業處估值重估早期階段

SK證券稱，目前，三星電子和SK海力士的12個月遠期市盈率（12MF P/E）僅在6倍左右，這表明從股價來看，它們依然是AI時代所有瓶頸賽道中最便宜的股票。隨著行業財富轉移與重新分配，應當信任並遵循的指標是企業盈利能力的變化，而不是錨定於過去的估值框架。維持對半導體板塊的「超配（Overweight）」評級。