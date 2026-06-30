大戶Strategy預告沽Bitcoin套現回購冧股東　專家料幣圈壓力增

Bitcoin（比特幣）大戶﹑由Michael Saylor掌舵的Strategy公司宣布對其比特幣戰略背後的融資模式進行全面改革，將賦予自身更廣泛權力來出售比特幣、回購證券及維持流動性，以應對支撐其多年激進增持策略的融資結構所面臨的日益嚴峻壓力。



該公司表示，可能會出售價值達12.5億美元的比特幣以充實現金儲備，並設立了針對普通股和優先股的兩項回購計劃，每項規模可達10億美元。Strategy還表示，將在發行普通股時更加審慎，尤其是當股價處於或接近其每股所含的比特幣資產價值時。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

分析員料為Bitcoin帶來更大拋售壓力

《彭博》引述FalconX高級衍生品交易員Bohan Jiang表示：「雖然這給比特幣帶來了更多的拋售壓力，但對公司股票以及普通股和優先股股東而言無疑是利好消息，公司實際上是在傳遞其將通過出售比特幣來支持股東的信號。」

Strategy公司的普通股和優先股當前隨比特幣價格一同下跌，這削弱了該公司多年來享有的融資優勢，即通過發行證券並將所得資金投入到規模不斷擴大的比特幣購買行動中。當前的拋售引發了越來越多的質疑，人們不確定支撐公司比特幣戰略的這種自我強化的融資模式能否在長期的市場低迷中繼續運轉。

Strategy表示，在過去一周出售普通股後，其現金儲備已達25.5億美元，並將其STRC優先股的股息率上調至12%。（Getty Images）

該公司現在不再主要依賴發行新證券來為更大規模的比特幣購買行動提供資金，而是賦予自身更大的靈活性來保持流動性、回購折價證券，並在融資條件不吸引人時通過比特幣套現。

現金儲備增至25.5億美元

公司董事會還制定了一項政策，要求維持至少相當於未來12個月優先股股息和利息支出總額的現金儲備。Strategy表示，在過去一周出售普通股後，其現金儲備已達25.5億美元，並將其STRC優先股的股息率上調至12%。