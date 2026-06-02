比特幣曾失守7萬美元關　「大戶」Strategy篤破「只買不沽」神話

全球最大的比特幣企業級持有者Strategy Inc.出售了約250萬美元的比特幣，這是該公司自2022年以來首次減持這一加密貨幣。

彭博報道指，聯合創始人Michael Saylor上個月在公司季度業績電話會上已暗示未來存在出售比特幣的可能性。這與他多年來反覆向股東保證「不會出售所持比特幣」的立場相比，是一次顯著轉變。

Strategy表示，未來出售比特幣將成為其更有策略地管理和積累比特幣資產的一部分。公司認為，此類交易不僅可能帶來稅務上的好處，也有助於在數字資產長期熊市環境下更靈活地增持比特幣。

儘管進行了減持，Strategy目前仍持有價值約610億美元比特幣。

現貨比特幣ETF連續11天淨流出

Strategy股價收挫近6%，而比特幣價格亦一度失守7萬美元大關，，為4月8日以來最低水平，現報70,198美元，挫3.58%。

「地緣政治的不確定性，加上對Strategy數字資產財庫(DAT)戰略前景的擔憂，令比特幣承壓，」 Orbit Markets聯合創始人Caroline Mauron表示。

彭博匯編的數據顯示，美國現貨比特幣ETF已連續11天遭遇資金淨流出，投資者在此期間撤資近35億美元。