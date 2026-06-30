前董事涉走私Nvidia AI晶片到內地　超微電腦台灣辦公室遭搜查

早前因曾董事被指捲入偷運Nvidia（英偉達）晶片到內地的超微電腦（Super Micro），其位於台灣基隆的辦公室遭到政府部門突擊搜查。受到有關消息拖累，公司股價於周一（29日）下挫8.1%。



據《彭博》引述一位知情人士報道，超微電腦公司在台灣的辦公室周一遭到政府部門突擊搜查。此次行動擴大了針對涉嫌利用該公司伺服器向內地走私Nvidia公司晶片的調查。

6人住所及3關聯公司辦公地點遭搜查

台灣基隆地方檢察署在一份聲明中表示，作為對涉嫌非法出口超微伺服器調查的一部分，當地調查人員周一突擊搜查了6名個人的住所以及3家關聯公司的辦公地點。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

報道引述一名因談論非公開信息而要求匿名的知情人士表示，儘管檢察官未透露被搜查者的具體名字，但超微電腦的台灣辦公室就在其中。

超微電腦在一份聲明中表示，公司正與台灣有關部門密切配合。「超微電腦致力於保護我們的先進技術和智識財產權」該公司稱，「超微電腦的產品持續涉及此類事件，我們將繼續與台灣以及我們運營所在的其他司法管轄區的執法人員和政府官員合作，確保我們的技術以符合法律意圖的方式分銷。」

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

報道指出此舉標志著台灣對AI晶片轉移的首次公開打擊行動的進一步擴大。華盛頓多年來一直施壓，要求台灣當局在遏制內地獲取技術方面發揮更積極作用。由於擔心這些絕大部分在台灣生產的硬體可能會助力中國軍力提升，美國多年來一直限制向內杜1出口先進AI晶片。

台未將向內地口售AI晶片視為犯罪

台灣目前並未將向內地出口AI晶片的行為本身視為犯罪。儘管台灣當局會警告潛在賣家，如果他們繼續這樣做可能會違反美國相關規定，但要通過島內法院採取法律行動，只能指控涉嫌走私者違反其他現行法律。台北目前正在考慮將這種出口行為本身定為犯罪，這將為檢察官打擊非法貿易提供更多工具。