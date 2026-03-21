超微電腦創辦人廖益賢退出董事會　涉走私Nvidia晶片到中國被捕

美國伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer Inc.）3月20日（周五）宣布，涉嫌協助將價值數十億美元的人工智能晶片，走私到中國的聯合創辦人廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw），已辭職退出公司董事會。美國司法部19日發聲明稱，已逮捕美國公民廖益賢和台灣公民張瑞滄（Ting-Wei “Willy” Sun）。



據路透社報道，超微電腦在提交給美國證券交易委員會的文件中說，廖益賢的辭職並非因與公司存在分歧。

廖益賢1993年聯合創立超微電腦，2023年加入董事會。超微電腦是一間使用英偉達（Nvidia，又譯輝達）晶片的主要人工智能伺服器製造商。

廖益賢因涉嫌協助將價值數十億美元的人工智能晶片走私到中國，而被美國司法部逮捕。

美國司法部19日（周四）指控廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包商孫廷瑋（ Ruei-Tsang "Steven" Chang）展開將美國製造的伺服器，經由台灣運往東南亞的計劃，這些產品在東南亞被重新裝入到沒有標記的盒子裏，然後走私到中國。

美國官員指三人竭盡全力掩蓋上述計劃，使用的手法包括使用吹風機，去除真實伺服器上的標籤和序列號，在真實伺服器運往中國後將這些標籤和序列號貼在假伺服器。

美國自2022年起限制向中國出口先進人工智能晶片。美國司法部說，廖益賢和孫廷瑋在19日（周四）被捕，張瑞滄仍在潛逃。

超微電腦表示，在得知相關指控後，已安排廖益賢和張瑞滄停職，並終止與孫廷瑋之間的合作關係。

2026年3月20日，美國伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer Inc.）宣布，涉嫌協助將價值數十億美元的Nvidia人工智能晶片，走私到中國的聯合創辦人廖益賢（Yih-Shyan “Wally” Liaw），已辭職退出公司董事會。（網絡圖片，Reuters）

檢方在起訴書中並未提及超微電腦。超微電腦也證實，公司未被列為本案被告，並說已配合調查人員的調查工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

