美國起訴超微電腦聯合創辦人　利用中間人走私Nvidia晶片到中國

根據3月19日公布的一份美國聯邦起訴書，三名與超微電腦（Super Micro Computer，SMCI）有關聯的人士，其中包括該公司的聯合創辦人，被指控試圖將裝有英偉達（Nvidia，又譯輝達）人工智能晶片的電腦伺服器走私到中國。



據《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報道，美國政府3月19日公布的起訴書中指控（Yih-Shyan “Wally” Liaw）、Steven Chang和Willy Sun等3人合謀違反了《出口管制改革法案》（Export Control Reform Act）。

被起訴的超微電腦聯合創辦人廖益賢：

起訴書稱，這間伺服器公司的產品含有英偉達晶片，「受美國嚴格的出口管制，未經許可不得向中國出售。這些管制措施旨在保護美國的國家安全和外交政策利益等。」

報道指，廖華利是伺服器生產商超微電腦的聯合創辦人，也是該公司董事會成員。根據FactSet數據顯示，他持有價值4.64億美元（約36億港元）的超微電腦股份。

聯邦法院公布起訴書後，超微電腦股價在美股收市後交易下跌12%。

超微電腦表示，雖然該公司並未被列為被告，但廖華利擔任業務發展高級副總裁，Steven Chang是超微台灣地區的銷售經理，Willy Sun是承包商。該公司已安排上述員工休假，並終止了與該承包商的合作關係。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

根據起訴書，一間東南亞公司充當中間人，偽造文件，使其看起來像是要使用這些伺服器，並委託另一家物流公司重新包裝伺服器，以掩蓋其真實身份，然後再運往中國。

起訴書稱，被告試圖用存放在東南亞公司倉庫中的「假伺服器」來欺騙伺服器生產商的合規團隊，而真正的伺服器早已被運往中國。被告也向合規團隊施壓，迫使其批准出貨。據稱，被告在美國出口管制官員來訪期間也使用了「假伺服器」蒙混過關。

起訴書稱，自2024年以來，這些行為已為伺服器生產商帶來約25億美元（約196億港元）的銷售額，其中2025年4月下旬至5月中旬期間售出的價值5.1億美元（約40億港元）的伺服器流向這間東南亞公司，最終也銷往了中國。原告稱，該伺服器生產商沒有獲得美國商務部的許可，不得向中國出口搭載英偉達圖形處理器（GPU）的伺服器。

起訴書稱，Steven Chang試圖阻止審計人員檢查這間東南亞公司聲稱存放伺服器但實際上已轉移到中國的資料中心部分區域，並安排了一位他稱之為「友好」的審計人員進行審查。 2024年，超微公司表示其審計機構安永會計師事務所已辭職，之後聘請了BDO會計師事務所接替。