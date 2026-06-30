科濟藥業血癌CAR-T已有收入　治胃癌產品有望爆發｜彭偉新

科濟藥業（2171）B屬於較具代表性的細胞治療公司，主要從事創新CAR-T細胞療法的研發與商業化，目前已由純研發階段逐步過渡至商業化初期。其核心產品為一款針對血癌的自體CAR-T療法，已於內地獲批並實現銷售；另一款針對胃癌的CAR-T產品則處於上市審評後期階段，有望於2026年上半年正式商業化。此外，集團同時推進新一代即用型CAR-T及體內基因改造療法平台，形成較完整的技術佈局。



從行業角度觀察，CAR-T療法已在血液腫瘤領域建立基礎，但整體仍屬高成長、高研發投入的創新產業。血癌市場競爭逐步加劇，已有多款同類產品推出，價格維持在高位，滲透率則受患者支付能力與保險覆蓋所限制。至於實體瘤市場，CAR-T療法仍處於突破初期階段，臨床成功與商業可行性兼具挑戰與機遇。整體而言，行業正由技術驗證期轉向商業化探索期，估值重點開始由研發進度轉向銷售放量與盈利能見度。在此背景下，科濟藥業的定位相對清晰。其血癌產品已取得實質訂單，2025年錄得218份有效訂單，並成功納入商業健康保險創新藥目錄，反映市場認受性提升。相較部分仍未商業化的同業，集團已具備收入基礎。另一方面，其胃癌CAR-T產品被視為實體瘤領域的重要里程碑，並已於今年6月獲NMPA批准，為全球首款實體瘤CAR-T上市產品，打開新的增長空間。不過，集團亦需面對價格壓力、醫院覆蓋速度及競品推出等因素帶來的挑戰。

科濟藥業－B屬於較具代表性的細胞治療公司，主要從事創新CAR-T細胞療法的研發與商業化。（科濟藥業官網）

去年收入幾乎全來自胃癌產品

集團全年2025年度業績顯示，全年總收入約1.26億元人民幣，幾乎全部來自血癌產品，淨虧損則收窄至約1億元人民幣，較上一年度大幅改善。這反映商業化初步成效開始抵銷部分研發及營運開支。現金及現金等價物維持約11億元人民幣水平，短期財務壓力尚算可控。市場對未來收入預測存在差異，但普遍認為2026年收入有望顯著增長，並在2027年前後迎來盈利拐點。

至於集團的亮點，首先是商業化基礎已建立。血癌產品訂單持續增加，並透過合作方銷售網絡拓展市場。其次是胃癌CAR-T的審批進展順利，屬全球首批有望商業化的實體瘤CAR-T產品，具有標誌性意義。再者，集團在技術層面不只依賴單一產品，而是同時推進即用型及體內療法平台，這些技術若取得突破，有潛力降低生產成本並提升治療可及性，為長期估值提供選擇權價值。

股價正處中期整理階段

股價走勢方面，過去一年股份波幅較大，曾由低位反彈至接近25港元水平，其後回落至約15至16港元區間。技術圖形顯示，股價現時處於中期整理階段，成交量相對溫和。若胃癌產品正式獲批並釋出銷售數據，或有望成為突破阻力位的催化劑；反之，如商業化進度不及預期，股價或維持區間波動。短線而言，市場焦點集中於產品獲批時間表與臨床數據更新。

科濟藥業－Ｂ（02171）於今年1月28日至6月29日期間的資金流狀況。

投資策略方面，該股屬於高風險高回報類型。若投資者看好CAR-T行業長期發展，並認同集團於實體瘤及新一代平台的技術佈局，可考慮分段吸納，耐心等待商業化數據逐步兌現。不過，需留意產品價格高企、滲透率提升需時及研發不確定性等風險。對風險承受能力較低的投資者，則宜控制倉位比例，以免短期波動影響整體組合表現。

散戶投資者正加倉至逾5.1億港元

科濟藥業股價由今年3月跌至低位10.87港元見底後，走勢開始作出見底反彈後，股價持續回升，更一度升返高位見28.60港元後走勢逐步見頂更在持續回落並跌穿20天線後，股價持續回落，上周更跌至11.79港元的低位，差不多把之前的上升走勢全數抵銷，不過，在股價持續回調期間，北水投資者並未有拋售股份（見下圖），持股比率更由2月底的18.03%增加至近日的33.17%，持股比率增加了15.14個百分點，顯示出北水投資者非常看好股價前景。另外，雖然大戶投資者的累計資金流由4月21日的3.59億港元縮減至6月10日的1.8億港元，但未有進一步減持，反而見散戶投資者的累計資金流由4.06億港元增加至近日的5.16億港元，反映出投資者未有看淡其前景，配合北水的持續買入，有望股價由低位反彈。

北水投資者在科濟藥業（2171）的持股比率變化。

投資者可以在14.00港元水平買入，預期股價可以先行反彈至近日阻力位18.20港元，若果資金持續流入，有望以整個自4月高位28.60港元開始形成的跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望21.00港元，只要股價未有失守上周低位12.80港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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