大快活純利升17%　靠一招降成本　內地虧損未阻擴張步伐

大快活集團（0052）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為4,160萬元，按年增長約17%；每股基本盈利32.08港仙，去年同期為27.43港仙。集團派末期股息每股25.0港仙，連同中期息5港仙，全年合共派息30港仙，派息比率約94%。



今年是副主席羅輝承在羅開揚轉任非執行董事後，首次以副主席身份全年領導。（圖右為羅輝承）（張浩維攝）

AI降成本 食物提升質素

期內，集團收入為30.988億元，與去年31.001億元相若，按年輕微下跌0.04%。毛利率由去年7.7%提升1個百分點至8.7%，主要受惠於租金成本下降、人力成本管理優化及其他營運開支的有效控制。經營溢利亦由7,230萬元上升至8,430萬元。

集團副主席羅輝承表示，年內集團透過更廣泛運用人工智能及數據分析，顯著降低了成本，並構建可持續的成本結構。人力成本方面，透過更全面的數據分析制定人力目標規劃，並採用員工調配監察系統優化配置，在維持服務水平下進一步壓縮成本；同時集團亦積極與業主磋商，成功爭取可觀的租金降幅。另外，年內食品成本佔比升至24.6%（去年24.2%），為了提升產品質素而做出的「策略性決定」。

內地業務虧損仍「加碼」投資

按地區劃分，香港餐廳分部溢利增加26.5%至8,160萬元；中國內地餐廳分部虧損則收窄26.2%至1,660萬元；其他分部（主要為物業投資）溢利增加7.3%至1,030萬元。

店舖網絡方面，截至今年3月底，集團共有184間店舖，其中156間位於香港，28間位於中國內地。期內香港大快活連鎖快餐店淨增加3間至150間；中國內地則增加9間快餐店，其中包括於珠海開設兩間新店。

集團表示，未來將繼續優化產品策略及品質，推動新銷售增長，並計劃來年在香港新增4至8間快餐店，而在大灣區則會積極開設10至14間新店，重點佈局二線城市。集團強調，經優化的成本結構為未來增長建立堅實基礎，並對拓展目標市場及建立中國內地市場地位充滿信心。