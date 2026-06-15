大家樂：暫無加價計劃　續整合網絡、年內開6至7間小型門店

大家樂（0341）去年純利跌三成，集團首席執行官梁可婷表示，正執行開源節流策略，下半財年純利反彈，在內地亦是絕無僅有的香港餐飲上市公司能夠有盈利的公司，認為只要利潤能回到2019年前水平，與主席羅開光所講的「朝重塑百億港元市值企業的願景邁進」。大家樂又指，暫無加價計劃，會繼續整合網絡，料年內開6至7間小型門店。



冀重塑百億市值企業

她指出，香港客單價與上財年持平，僅跌了0.1元，整體市道跌幅已收窄，今年4、5月同店銷售表現符合預期，同時希望本地餐飲市道最差時候已過去，雖然並非「V」型反彈。

價格方面，她指出，雖然受地緣政治影響，油價上升，成本有上升壓力，公司會密切留意，但由於市況尚未明朗，暫無加價計劃，但仍視乎食材價格上漲的情況而定。

內地開設15至20間小型門店 主攻大灣區三、四線城市

門店方面，集團首席財務官梁耀進表示，今年公司繼續優化香港門店網絡，除了關閉低效益門店外，仍會開設新店，休閒餐飲會開6至8間門店，主要是小型門店，「以往3000呎門店，而家可能開2000呎樓下」。此外，內地也會開設15至20間小型門店，主要是大灣區三、四線城市。

大家樂（0341）去年純利跌三成，集團表示正執行開源節流策略。（資料圖片）

主動調整資本結構

對於大家樂今年全年派息比率達到141.4%，且推5000萬元的回購計劃，梁耀進表示，高派息比率是基於未來發展及利潤可作支持，當利潤回復正常水平時會控制派息水平。

回購方面，他指出，公司認為其估值嚴重被低估，加上公司持有大量物業，每股賬面淨值達4.7元，此前股價較此折讓10%至20%。因此，回購是主動調整資本結構，有利股東及投資者增值。不過，當股價升到合理水位，就未必會再回購股份。

對於期內員工數目減少逾1,000名，梁可婷表示，因門店數目及門店面積減少，人力配置重組所致。