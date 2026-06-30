騰訊、阿里變「阿斗」　累指數表現僅優印尼　芬佬呻︰我很難過

騰訊﹙0700﹚和阿里巴巴﹙9988﹚兩隻內地龍頭科技股表現遜色，累MSCI中國指數今年已經重挫15%，成為全球表現第二差，僅優於印尼。有買入該兩股、看好中港股市的基金，接受外電訪問時直言大失所望，甚至說「很難過」。



騰訊﹙0700﹚和阿里巴巴﹙9988﹚下挫，累MSCI中國指數今年已經重挫15%。

指數表現反高潮

上周，MSCI中國指數相對於MSCI世界指數的比值跌至2001年9月11日恐怖攻擊事件後、美國股市停市四天期間以來最低水準。其中，騰訊﹙0700﹚和阿里巴巴﹙9988﹚這兩個權重最大的科技公司股價跌幅超過29%，市值合計蒸發3,370億美元。

彭博報道指出，這樣的頹勢令許多人跌破眼鏡。高盛今年初曾經預測MSCI中國指數將上漲20%，此前該指數剛創下2017年以來的最佳年度表現。Lombard Odier將中國股票評級上調至「優先」，預期盈利將有所改善。投資人越來越相信，在北京方面的助力下，市場最終或能擺脫大起大落的局面，轉而穩定上漲。

然而，如今這些期待已轉為失望，尤其是在鄰近的南韓、台灣及日本股市同步大漲之際。上述三地主要股指今年分別上漲17%至99%。

騰訊元寶。（微博）

基金圍爐「訴苦」

Reed Capital投資長Gerald Gan向彭博表示，「中國股票今年迄今一直是我們投資組合最大的拖累因素。我們持有騰訊和阿里巴巴等大型科技股，但它們的表現都非常糟糕。主要經濟體之間的表現差距之大，令人極為失望。」

分折指出，這波跌勢的原因既多元，又非短期現象。中國消費者支出持續 走低，削弱網路公司和汽車製造商的利潤。AI熱潮下，投資者更偏好晶片製造商，而非超大規模雲服務商，缺乏具代表性硬體製造商的中國處於劣勢。中國最近整治跨境資金流動，導致香港投資面臨更嚴格的審查，再度喚起市場對監管風險的憂慮。

鑑於中國在AI領域的突破，尤其是DeepSeek，吸引海外投資者去年重返中國股市，成功擺脫「不可投資」的標籤。因此，這波反轉更令人震驚。「我很難過，因為我的投資組合裡有阿里巴巴，」新加坡GAO Capital Pte執行長Chauwei Yak向彭博表示。「更令人遺憾的是，唯一比中國股市更差的竟然是印尼。中國科技如此先進，股市表現卻只優於一個科技水平相對較低、問題更多的國家。去年在杭州參加AI後，我原本對中國充滿信心。」

此次低迷可能進一步削弱全球投資者對中國的信心，同時，中國大型科技公司正在增加對AI的投資。騰訊2026年的資本支出計劃至少翻一倍，將超過360億元人民幣(53億美元)，阿里巴巴承諾未來數年投資3,800億元人民幣。