財經視野｜金價單月瀉11%　金融海嘯後最差　轉勢須等聯儲局放鴿

在今年上半年黃金價格可以說是最反高潮的資產類別。年初時曾承接去年升勢，接戰每盎司5,600美元新高。可是相對鷹派的沃什正式獲提名為聯儲局主席，以及在今年2月底爆發美伊戰爭後，金價便拾級而下，在6月更一度失守4,000美元，較高位下跌28.6%。



雖然近日金價已重回4,000美元，但是整體走勢仍然疲弱，月內累跌幅度逾11%，預料創下自2008年10月以來最大單月跌幅。從季度來看，黃金也將錄得自2024年以來的首次季度下跌，且跌幅為2013年二季度以來最大。

黃金價格早前失守4000美元，由高位累瀉28%。（網絡圖片）

分析員三大因素壓抑金價走勢

中東局勢雖然仍有變數，但市場現在更關心的是美國為了控制通脹會做到什麼程度。Marex分析師Edward Meir表示，目前高通脹、高利率預期和強勢美元三大因素疊加，把通常支撐金價上漲的理由全都壓了下去。

華僑銀行貴金屬策略師Christopher Wong指出，黃金好倉需要看到至少一個轉機，即實際收益率下降、美元走軟，或者市場對美國聯儲局的鷹派預期明顯消退。在這之前，金價的反彈恐怕都難以持續，更可能是在前期高點下方反覆震盪整理。

過去三年，黃金每年均錄得兩位數的百分比漲幅，價格翻了一倍多。在此期間，各國央行、基金經理和散戶投資者紛紛湧入這一市場。

金價暫時在4000美元附近徘徊。（路透社）

在金價一度觸及每盎司5,600美元附近的紀錄高點之後，黃金的這波漲勢自1月下旬開始顯得後勁不足。到了6月，金價已較此前高點回落超過20%，這一跌幅通常被視為熊市的開始。

金價反高潮 戰爭累事

早前《彭博》的報道亦指出，金價如此反高潮，主要因素之一是美伊戰爭爆發，事關能源價格上漲推高通膨並增加了加息的可能性，使得黃金相對於美國國債等生息資產的吸引力下降。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

荷蘭國際集團大宗商品策略師Ewa Manthey日前於一份報告中寫道﹕「最近黃金下跌背後的主要驅動力一直是利率預期的顯著重新定價」。

蒙特利爾銀行資本市場在第三季度大宗商品展望報告中指出，預計今年下半年黃金均價約為每盎司4,625美元，較此前的預期下調了5%。「儘管如此，我們仍認為，如果低油價得以維持，從而支持新興市場需求反彈，黃金現貨價格仍有回升的空間。」

多間大行削金價預測

此外，美國銀行的大宗商品策略團隊也在報告中明確表示，議息會議後，美聯儲年內加息的風險大幅攀升，短期內黃金很難出現強有力的上漲。鑑於仍顯頑固的通脹可能倒逼貨幣政策進一步收緊，美銀此前提出的每盎司6,000美元黃金目標價，如今看來已基本落空。

麥格理集團在最新發布的報告中將今年第三季度、第四季度的金價預測分別下調至每盎司4,450美元和4,300美元。分析師認為，中東衝突似乎已經結束，加上美聯儲立場更加「鷹派」，黃金的避險吸引力正持續減弱，黃金、白銀價格因此出現回落。