能源危機疊加日元貶值　日本實體經濟正為中東戰火埋單

如果日常零食的包裝褪去所有色彩，只剩單調黑白，你還願意購買嗎？



別覺得這一假設誇張。當地時間5月12日，日本零食巨頭卡樂B（Calbee，又譯卡樂比）宣佈，旗下薯片、蝦條等14款主力產品將全面改用黑白包裝，淡鹽味橙藍、海苔味黃綠等標誌性彩色設計全部取消。

由於印刷油墨和其他材料的供應鏈不穩定，卡樂B多款產品將陸續換成「黑白兩色」的包裝。（圖/翻攝自YouTube@tbsnewsdig）

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該公司表示，這一切的原因是難以採購原材料石腦油。

霍爾木茲海峽航運受阻後，全球能源供應鏈遭受重創。石腦油是石油煉製的核心中間品，彩色印刷油墨的溶劑、塑料包裝原料均高度依賴它，此次航運受阻直接導致其採購困難、供應受限。

據日本內閣府統計，日本約40%的石腦油依賴中東進口。自戰爭爆發以來，石腦油的價格已上漲約66%。因此日本印刷油墨製造商Artience早在4月就宣佈計劃，將其用於塑料和紙製品的印刷油墨價格提高20%。

這波受到影響的不只是卡樂B，據多家外媒報道，味滋康公司因包裝材料價格上漲，計劃上調價格並暫停部分納豆產品的銷售；伊藤火腿米久控股也正考慮將包裝簡化為黑白兩色；可果美則將番茄醬包裝的下半截從原本的紅白番茄印刷圖變成透明塑料；更有網友貼出圖片稱，連自己買的花土，包裝都變成了黑白。

日本可果美公司宣佈將更改蕃茄醬的外包裝為透明塑料。（可果美官網）

日本經濟團體聯合會4月底發布的調查顯示，在接受調查的100多家企業中，44%的企業已感受到石腦油短缺影響，約四分之三的企業表示，如果供應問題持續，三個月內生產將受到衝擊。

儘管市場已經把「沒油了」寫在了貨架上，日本政府卻還在「嘴硬」。

日本內閣副官房長官佐藤啟在12日的新聞發布會上回復薯片黑白包裝時說：

截至目前，政府尚未收到任何報告表明印刷油墨或石腦油的供應將立即出現問題。

日本首相高市早苗也在同日表示：「經確認，食品包裝材料油墨的原料供應能夠維持去年同期的水平。」隨後，她要求企業按照去年的採購基準進行操作。

一邊是貨架上的黑白包裝，一邊是官方的「供應充足」，該信誰？而且，「褪色」包裝只是冰山一角。石油危機帶來的另一重打擊，正在匯率端爆發。

據路透社報道，日本約95%的石油依賴從中東進口，這使得日元對能源價格高度敏感。

麥格理集團全球外匯和利率策略師蒂埃裏．維茲曼分析：

隨着油價飆升，交易員自然而然地拋售日元，因為日元是一種低收益貨幣，而且其基本面也最容易受到高油價的不利影響。

結果就是，日元兑美元的匯率一度跌到160日元附近，創下近兩年來的最低點。

為了應對日元貶值，據路透社和日本每日新聞披露，5月初黃金周假期期間，日本曾多次秘密干預匯市，疑似在4月底至5月初向外匯市場投入約10萬億日元。日本央行貨幣市場數據顯示，僅5月假期期間的投入就可能高達5萬億日元。

與此同時，日本從國家石油儲備中連續釋放原油。3月釋放約30天用量，5月起再釋放約20天用量，僅5月這波價值就可達5400億日元。此外，引能仕還緊急從阿塞拜疆採購64.8萬桶原油，繞遠路運回日本。

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即便做出如此多挽救措施，日本企業仍然被成本的重壓拖得步履蹣跚。

據東京商工調查公司13日公布的數據，2026年4月，日本全國破產企業883家，按年增加6.6%，其中有85家直接因能源漲價、日元貶值而破產。

這波薯片「褪色」背後，日本企業面對的是一個被遠方戰火和匯率波動反覆撕扯的現實。而政府嘴裏不知真假的「供應充足」大餅，恐怕無法填飽企業面臨的這波能源「飢餓」。

【本文轉載自微信公眾號「三里河」。】