日股首破6萬點大關　日元貶值是把雙刃劍 ｜ 點經

日經225指數創下歷史新高，首次破6萬點大關。很顯然，市場都知道，日股的拉升並沒有實體經濟支撐，「虛高」嚴重。



當前日股的上漲有幾個因素推動：首先是少數科技權重股的拉動。 值得注意的是日經225指數的上漲高度集中在少數幾隻股票上，呈現出「指數漲、個股跌」的局面。 如，軟銀集團（SoftBank Group）和愛德萬測試（Advantest）等與人工智慧、半導體相關的科技股，受納斯達克指數走強的帶動，成為拉動日經指數的主要力量。在4月22日，僅軟銀集團一隻股票就貢獻了指數約300點的漲幅。

必須看到，代表大盤整體表現的TOPIX指數與日經225指數走勢分化，顯示上漲基礎非常狹窄。一旦這些權重股回調，指數將面臨巨大壓力。

受納斯達克指數走強的帶動，成為拉動日經指數的主要力量。（路透社）

另外，國際資本加速流入日本股市，確實是重要的推手。外資已成為日本股市的主導力量，其交易量佔東京證券交易所總交易量的約65%。數據顯示，國際資本在經歷3月份的短暫凈流出後，於4月份迅速迴流。在4月的第一周，外國投資者就向日本股市注入了約2.96萬億日元（約合186.5億美元），扭轉了此前連續三周的拋售態勢。

但為什麼外資大舉進入？ 是看好日本嗎？ 並不是！ 而是日元貶值帶來的套利機會是吸引外資流入日本股市的一個核心驅動力，甚至可以說是底層邏輯。 這就是「日元套息交易」（Yen Carry Trade）。

這是一個非常經典的策略：低成本融資：投資者以極低的利率借入日元。將借來的日元兌換成其他貨幣，或直接投資於以日元計價的、能提供更高回報的資產，例如股息率約4%的日本大型公司股票。投資者不僅能賺取利差和股息，如果日元繼續貶值，他們未來用更少的其他貨幣就能償還日元債務，從而獲得額外的匯兌收益。

2015年10月13日，美國華盛頓，股神巴菲特（Warren Buffett）出席《財富》雜誌最具影響力女性峰會（ Fortune's Most Powerful Women Summit）時發表講話。（Getty）

「股神」巴菲特投資日本五大商社，就是這種套利交易的教科書級案例。他通過發行日元債券融資，再買入高股息的商社股票，完美利用了日本的低利率環境。

日元貶值直接增厚了豐田等出口導向型企業的日元計價利潤。更重要的是，日本許多大型上市公司的過半收入來自海外市場，其業績與全球經濟挂鉤，而非疲軟的日本國內經濟。這使得日經指數在某種程度上脫離了日本本土經濟的困境。 日元持續走弱，對於豐田等大量收入來自海外的出口導向型企業而言，意味着以日元計價的利潤增加，從而推高了股價。

其實，市場很清楚，儘管指數屢創新高，但其根基並不穩固。 股市的繁榮與日本國內經濟的疲軟形成鮮明對比。數據顯示，日本經濟曾出現萎縮，個人消費疲軟，而代表國內經濟狀況的銀行、消費、餐飲等板塊普遍表現不佳。這種「扭曲」的上漲缺乏廣泛的基本面支撐。

日本首相高市早苗2026年2月18日在成功連任後會見傳媒（Pool via REUTERS）

而且，市場判斷日元貶值是一個長期的狀態。但日元貶值是一把「雙刃劍」。雖然利好出口企業，但會推高能源和原材料的進口成本，擠壓內需型企業的利潤，並加劇國內通脹。

另外，為支撐擴張性財政政策，日本政府可能需要發行更多國債，導致國債收益率上升。如果日本央行被迫加息，將增加企業融資成本，並可能導致套利交易資金流出，對股市造成負面影響。

還有就是高市早苗政府的財政刺激計劃（如減稅）如何籌措資金尚無明確方案，市場對其政策能否順利落地併產生預期效果存疑。一旦政策不及預期，可能引發市場失望性下跌。以及日本經濟高度依賴全球貿易，中東局勢緊張等地緣政治風險可能引發能源供應衝擊和全球經濟增長放緩，這將對日本股市，尤其是依賴海外市場的企業造成直接衝擊。