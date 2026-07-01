AI泡沬論｜Meta擬變「大拆家」　出售過剩AI運算能力　股價飆逾8%

Facebook母公司Meta Platforms或賣出多餘"算力"，帶動公司股價美股初段升逾8% 報608.88美元。



Meta一直在競相購買昂貴的數據中心和其他基礎設施，以推動自身的人工智能發展。彭博引述知情人士稱，該公司正在組建一家企業，透過向外部客戶出售多餘的運算能力來創造收入。

知情人士續稱，一項潛在方案是出售對託管在Meta現有AI基礎設施上的各種AI模型的存取權限，類似於AWS的Bedrock服務。Meta將營運支持這些模型的數據據中心和晶片，包括其自主研發的Muse Spark模型，並向開發者收取存取權費用。

與此同時，Meta據悉也正在考慮出售「原始」運算能力的使用權，類似於其他所謂的「新雲端」業務，例如CoreWeave公司。知情人士透露，這些新業務線的開發是Meta Compute項目的一部分，該項目是公司內部旨在建置和管理人工智能基礎設施的一項計劃。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta 全年資本支出高達1,450億美元

資料顯示，M7中現金流較遜的Meta Platforms計劃今年投入高達1,450億美元用於AI基礎設施建設，這筆支出將超過微軟、Alphabet和亞馬遜的支出水準。

彭博報道指出，Meta計劃出售多餘的運算基礎設施或API服務，這是其為收回在人工智能基礎設施方面的投資而採取的措施之一，這些投資包括在數據中心和其他基礎設施上花費了數千億美元。

Meta發言人拒絕置評。該公司計劃仍在制定中，策略可能會有所調整。