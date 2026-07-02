阿里與美達和解　付款47億元　獲終止非法藥物進口及銷售調查

《彭博》報道，美國司法部表示，阿里巴巴（9988）及其美國數字支付處理商同意支付6億美元（約46.8億元），以了結對其是否未能阻止非法藥物和管制物質銷售及進口的聯邦調查。



司法部表示，阿里巴巴達成於周三（1日）公佈的不起訴協議，以結束針對其在2016年至2024年間涉嫌違反《聯邦食品、藥品和化妝品法》的調查。

阿里巴巴

指控稱，阿里巴巴未能阻止商家透過Alibaba.com和AliExpress.com電子商務平台向美國銷售和進口非法藥品、管制物質、列管化學品和壓片機。

阿里及AUS承認為行為負責

作為不起訴協議的一部分，阿里巴巴和AUS承認其高層主管、董事、員工和代理人就上述行為負責。阿里巴巴同意支付1.25億美元的刑事罰款並沒收2億美元。AUS同意支付8,500萬美元刑事罰款並沒收1.9億美元。阿里巴巴和AUS也同意加強其合規計劃，並繼續配合司法部就此行為進行的任何正在進行或未來的刑事調查。

阿里巴巴

羅德島地區第一助理聯邦檢察官Charles C. Calenda在聲明中表示，美國致力於「在公司平台被用於協助在美國境內非法銷售違禁藥品、相關製藥設備及其他違禁產品時，追究這些公司的責任。」

這項調查由美國司法部和羅德島聯邦檢察官辦公室牽頭。

阿里稱續踐行防範不合規產品銷售承諾

阿里巴巴發言人表示：阿里巴巴已與美國監管機構達成雙方認可的解決方案，以加強第三方商家通過其電商平台在美銷售產品的合規管理。

此次和解體現了在阿里巴巴充分配合下，得以開展全面的監管程序，以及阿里秉持业内最高標準的管控、政策與措施，持續踐行防範不合規產品銷售的承諾。