投行觀點｜SpaceX獲力撐　Wedbush最看重AI前景　料股價擁20%升幅

美國富豪馬斯克旗下SpaceX自上月12日掛牌以來，股價表現可以用高開低走形容。曾高見225.64美元，較上市定價135美元高出67%。不過近期股價回落至160美元以下，調整幅度約30%。對於SpaceX前景，Wedbush首次給予「跑贏大市」評級，目標價為190美元，即較現水平高出逾2成。



首予跑贏大市評級

Wedbush分析師Dan Ives首次覆蓋SpaceX，基於分類加總估值法給予12個月目標價190美元，評級為「跑贏大市」。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

該行分析師指出，SpaceX的AI業務是整體估值中佔比最大的部分，價值高達1.8 萬億美元，太空發射業務估值約660億美元，星鏈（Starlink）估值約6,000億美元。

Dan Ives預計到2028年，AI業務將創造超過800億美元的營收，而這還是在SpaceX將AI資料中心送入軌道之前。

稱要看長線而非短期估值

Dan Ives指出，當你從算力端看到AI，再到太空通訊，SpaceX更像是一個完整AI概念的佈局。他進一步指出﹕「如果純粹從當前的收入來看，它的估值是不是超級昂貴？當然是。但當你展望未來兩到三年，如果他們執行得當，我可以斷言這將成為市場上最好的AI投資標的之一。這就是為什麼我們在現階段強烈看漲。我認為作為投資者，必須洞察先機、高瞻遠矚，而不是僅底盯著未來6到12個月的短期估值。」