Threads民講經｜SpaceX股價滑落　忠貞老散祈禱︰救我們脫離貧窮

「脆」（Threads）呢個App，大家應該聽過甚至用緊。我得閒冇事都會上去「衝吓浪」，睇吓啲「妹豬」八卦。但近排睇多咗美股，SpaceX氣場又夠勁，逼於演算法嘅「淫威」之下，依家我個Threads 10個有8個都係講SpaceX，啲「妹豬」Post就咁被洗走晒，有夠傷心。



SpaceX反高潮 Threads民洗版圍爐

話雖如此，經過我呢排嘅觀察，呢啲Post都有一個共通點——就係源於SpaceX上市反高潮，近排跌到趴響度，老散一窩蜂湧上Threads「求醫」或者「圍爐」。

俗語都有話，睇Threads買股票，反智兼好笑。Any肥，重點係而家Threads呢個「散戶集中營」，因為SpaceX股價急跌，搞到唔少持貨嘅散戶同投資小白都陷入恐慌。再者，Threads上面每個觀點都唔同，留言區個個都係「巴菲特」，一時一樣。

喺呢個「唔鹹唔淡」嘅局面底下，一眾投資新手、有意入場嘅準買家，又或者已經坐緊艇嘅持有者，究竟應該點部署？以下我會就住Threads上面嘅常見疑慮，加上一啲投資老手嘅意見，同大家分析一下。

SpaceX 股價十日唔夠跌咗三成幾，市值蒸發超過6,000億美元（約4.68兆港元）。（Reuters）

SpaceX 現況 三日內蒸發一間騰訊

好，廢話講完，入正題。

先講基本面。SpaceX 股價由上市高位225美元跌到近一度底見147美元，十日唔夠跌咗三成幾，市值蒸發超過6,000億美元（約4.68兆港元），即係成間騰訊﹙0700﹚化咗灰。

跌乜？我睇表面原因有三個：

第一，收購Cursor，股東權益被溝淡。

6月16日，SpaceX股價仲升緊個日，老馬突然宣布以600億美元全股票交易收購AI編程工具Cursor嘅開發商Anysphere。即係話，公司要印600億美元新股票出嚟找數，原有股東嘅權益就咁被溝淡。晨星分析師經此一事仲將公允價下調至62美元，即係原有價嘅三分一。

師兄，你一間主打整火箭嘅，上市唔夠一個禮拜就用股票去買個Start-up AI公司，兩個公司業務大纜都扯唔埋，完全奇奇怪怪，我啲股份就咁貶咗值。老馬呢啲藝術家性格，我真係完全睇唔透。希望之後個市可以同我講，我而家嘅諗法係錯嘅，但我而家嘅心情真係一落千丈，啲錢就咁比佢「溝」走咗......

SpaceX早前收購Cursor開發商Anysphere（Getty)

第二，發債融資，越借越多。

6月22日，SpaceX突然宣佈擬發行200億美元投資級債券，用嚟償還上市前收購xAI產生嘅過渡性貸款，以及支持AI基建擴張。問題係，公司賬面明明揸住超過1000億美元現金，但依然要伸手問市場攞多200億——即係話，嗰1,000億可能已經被鎖死喺未來嘅算力硬件採購入面，根本郁唔到。分析師預測，到2031年SpaceX嘅淨債務可能由130億美元膨脹至超過4,000億美元。

上市先十日咋大佬，咁快就借完又借？ 完全當股民韭菜咁割......

SpaceX宣佈擬發行200億美元投資級債券（Getty)

第三，估值過高，基本因素跟唔上。

SpaceX上市首日市值一度衝破2萬億美元，市銷率大約137倍。但現實係，公司2025年全年淨虧損49.4億美元，2026年第一季單季淨虧損已經飆到42.8億美元。一間仲未穩定賺錢嘅公司，市值高過Amazon，市場已經「預支」咗未來十年嘅超樂觀增長預期。當你嘅股價已經反映晒所有好消息，咁剩低嘅就只有壞消息。

唔係叫大家唔好買，但依家咁玩法，真心刺激過玩過山車。俗語話，「贏粒糖，輸間廠」，講嘅就係而家呢個局面。

好啦，講完表面原因，講底層原因——其實只係「回歸現實」。

SpaceX上市首日升兩成，再衝多幾日，本身已經係散戶「FOMO」嘅結果。而家只係FOMO退潮，返去一個相對合理嘅價位。你問我「見底未」，我會答你：我唔知。但我知嘅係，Threads上面話「見底」嗰班人，上個月先話Bitcoin會見10萬，而家Bitcoin喺邊？你自己睇。

2002-2024年SpaceX股值增長（Reddit)

專家意見｜溫傑：倘堅持要買 如同賭博咁玩

OK，你唔信我，係時候聽吓專家點講。

我搵咗凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kelvin）傾咗幾句，問吓佢對SpaceX嘅睇法，同埋而家呢個局面，仲持有或者想入場嘅散戶可以點部署。以下係訪問內容精華，我盡量保留佢原汁原味嘅語氣，絕無斷章取義。

溫傑表示現時市況並不贊成買入SpaceX股票（資料圖片）

問：而家SpaceX跌到慌，仲持有或者想買嘅人應該點做？

溫傑：嘩，我係唔贊成買入嘅。所以你話要買？咁簡單，你要買咪買囉。不過你知道佢波動性好大，咁你唯有控制注碼囉。即係一係分幾注，一係你有一百蚊，你買一蚊或者五蚊。呢個係唯一辦法㗎啦。

但係因為我係好保守、好Fundamental﹙睇基本面﹚嘅人，所以呢啲咁嘅股⋯⋯坦白講，上市初段一定升㗎，因為Institution要追，散戶又冇得抽，一定要喺市場買。所以我當時嘅策略係：你要買就一上市隊入去，見到唔對路就沽。玩還玩，賺完就散。

但係如果你話而家先買？第一樣嘢你要諗清楚：佢未有盈利，負現金流，連Price to Sales都勁貴。業務本身，除咗火箭運輸之外，其他都係好虛無縹緲嘅嘢。坦白講，呢啲係咪真係適合一般投資者？定係應該適合Professional Investor、PE、Venture Fund做初段投資？我係有保留嘅。

但係如果你決定要玩，咁你咪玩少少囉。將來見到情況好嘅，慢慢加注囉。結論都係：你決定要玩，咪玩，但係你當係賭博咁玩。

贏咗，唔好覺得自己分析得犀利；輸咗，都唔好肉赤。唯一方法係咁㗎咋。

問：Threads上面好多人講「陰謀論」，話大戶等散戶恐慌沽貨之後先入貨，你點睇？

溫傑：應該咁講，如果真係跌到殘晒，大戶入貨好正常。如果你都覺得係咁，你咪唔好入住，等跌到殘晒先入囉。

但係我始終唔能夠印證到嘅嘢，我好難分析。我純粹計盈利、估值。如果當賭博就賭博咁玩，一係買大一係買細。陰唔陰謀論都唔關你事啦。

咁即係精神分裂——我唔介意你去賭錢，但你知道你去賭錢，講乜嘢陰謀論、講乜嘢分析呀？印證唔到嘅嘢，我唔想講。

不過正常地大戶冇寶唔落，真係跌到落去，佢收貨好正常。

問：Personal咁講，你估未來SpaceX股價升定跌？

溫傑：嘩，唔知喎。

我立場好簡單——睇吓佢將來收入有冇持續增長，會唔會蝕少啲錢。如果所有嘢都正路發展，咁咪會升囉。我只能夠咁講。至於升定跌？真係唔知。

溫傑表示管理層在收購、併購的動作，散戶未必看得清全面（Getty)

問：但佢一上市就收購AI公司Cursor，搞到股東權益攤薄咗，散戶好驚喎。

溫傑：收購、併購不嬲都會做㗎，上市前上市後都會做。你話業務冇關連？喺我哋角度睇啫。管理層會唔會睇到將來啲Synergy，我哋唔知㗎嘛。

傳統嚟講，我哋做股東，就係交畀專業管理人員去管間公司。小股東就係信佢哋，你信唔過，咪唔好買囉。上市就係會配股、集資、做併購，係咁㗎啦。

不過尷尬嘅係，啱啱上市就做呢啲動作。但係喺Elon Musk嘅角度嚟講——上市係一件事，做業務、做併購係另一件事，你怪得佢咩？

你話攤薄，冇得咁講㗎喎。

問：最後有冇咩想補充？

溫傑：我從來唔敢喺Facebook、Threads留言，真係會俾人鬧爆。我個立場好簡單：

我當你買，你有一百蚊，可能就買一蚊。升一倍，咪賺一蚊。但我搵到啲安全啲嘅嘢，我可能有信心買五蚊、十蚊。我買十蚊，佢升10%都係賺一蚊。

我只係著重嗰個「底」——幾錢落袋。百分比係冇意義㗎，最緊要係賺得到。

意思即係話，你買SpaceX，唔會買得多。就算佢百分比升得多，其實你冇肉食㗎。

呢啲梗係唔講得啦。你想玩嘅，控制注碼買啦。呢個最正常講法，會穩陣啲。

#以上觀點，不代表本人立場。

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