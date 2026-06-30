盼馬斯克送禮？美媒：SpaceX與美政府洽談向「特朗普帳戶」捐股票

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府傳出已與馬斯克（Elon Musk）的太空與AI公司SpaceX接洽，討論向預定於下週推出、名為「特朗普帳戶」（Trump Accounts）的兒童儲蓄帳戶捐贈股票。



根據美國新聞網站Semafor報道，如果SpaceX果真捐贈股票，將意味著馬斯克與美國總統特朗普在去年鬧翻後，如今持續修復彼此的關係。

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目前尚不清楚馬斯克是否已同意向「特朗普帳戶」捐贈任何SpaceX股票，也不清楚將採取何種形式進行捐贈。目前官員預期這項兒童儲蓄帳戶計畫最快在下周一（7月6日）正式啟動。

美國財政部已與紐約梅隆銀行（BNY）及線上券商Robinhood合作推動該計畫。自去年夏天國會通過共和黨法案、正式建立「特朗普帳戶」計畫以來，相關準備工作便持續進行中。

SpaceX、白宮以及負責管理「特朗普帳戶」的美國財政部發言人，均未對此置評。

SpaceX在6月稍早完成創紀錄的首次公開發行股票（IPO）後，公司估值已達2.2萬億美元（約17.25萬億港元）。

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據另一家新聞媒體NOTUS去年報道，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）最早提出AI公司可將部分股權讓渡給特朗普政府的構想。然而，特朗普曾預告將與AI企業行政總裁舉行會議的這件事從未實現，而同時間內閣官員則一直在討論如何設計這類股權捐贈的架構。

根據Semafor引述知情人士說法報導，美國財長貝森特（Scott Bessent）主張將這些AI公司捐贈的股權做為「特朗普帳戶」的啟動資金；而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則傾向將其納入某種形式的主權財富基金。

此前，戴爾創辦人戴爾（Michael Dell）夫婦已向「特朗普帳戶」捐贈62.5億美元（約490億港元）現金，此外，包括金融機構貝萊德（BlackRock）與美銀等多家公司，也已同意媒合員工的捐款。目前，已有超過600萬名兒童完成註冊。

2026年6月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普政府一直將這項帳戶計畫視為特朗普政治功績的重要支柱之一。

特朗普國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周一（6月29日）更預告，下周將舉行一場盛大的敲鐘儀式，「屆時納斯達克（NASDAQ）與紐約證券交易所（NYSE）將首次共同在白宮橢圓形辦公室敲響開市鐘」，以慶祝「特朗普帳戶」兒童儲蓄帳戶計畫正式啟動。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】