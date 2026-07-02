AI泡沫論｜憂Meta陷算力過剩　晶片股續下瀉　專家稱標題黨式錯殺

Facebook母公司Meta昨晚投下「深水炸彈」，擬跨界進軍雲基礎設施服務、對外出售過剩AI算力資源，這一消息引發了美股上游存儲晶片和光通信板塊的集體暴跌，並進一步拖累韓國股市今日（2日）表現。一時間，整個市場預期從「無底線搶購」走向了「算力過剩」。



多間與生產記憶體的上市公司股價均受壓。美光及Sandisk股價於周三（1日）均下挫逾1成。至於SK海力士目前跌5.9%，三星電子跌4.8%。日本企業鎧俠跌逾11%。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

兩大原因稱Meta非算力過剩

但有分析人士指出，Meta此舉並不是「整體算力過剩」，是結構性閒置。為什麼絕對不是全面算力過剩？兩個鐵證：

1）Meta還在持續瘋狂採購算力。一邊準備出租老卡，一邊持續向協力廠商雲廠商採購大規模算力、新建自有AI資料中心，2026全年資本開支指引1,250億美元至1,450億美元，新增海量高端GPU用於下一代超大規模模型訓練；如果整體算力過剩，不會繼續千億級加碼基建。

2）外部企業主動溢價求購算力。Meta行政總裁朱克伯格股東大會明確：每週都有企業找上門，願意高於Meta自身成本租用算力，市場整體AI算力依然緊缺，不存在行業飽和。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

另有機構指出，Meta擬出售剩餘AI算力的消息，表面看是「挑戰AWS/Azure/GCP」，但本質更像是為巨額AI capex（AI資本開支）找到商業化出口。短期對雲廠商AI premium pricing（AI溢價定價）有一定情緒擾動，尤其是AWS和neocloud，但對AI硬體鏈條不應解讀為需求利空。

相反，如果Meta能把自建算力外部化，反而提高了其繼續投入GPU、網路、光模組、電力散熱和資料中心的資本開支可持續性。因此，今天AI基礎設施鏈條被這條消息帶跌，傾向於判斷是「標題黨式錯殺」，而非基本面反轉。當股價回落時建議關注。

彭博﹕擬向外出售剩餘算力

《彭博》周三（1日）引述知情人士稱，Meta正在組建一家企業，透過向外部客戶出售多餘的運算能力來創造收入。

知情人士續稱，一項潛在方案是出售對託管在Meta現有AI基礎設施上的各種AI模型的存取權限，類似於AWS的Bedrock服務。Meta將營運支持這些模型的數據據中心和晶片，包括其自主研發的Muse Spark模型，並向開發者收取存取權費用。

與此同時，Meta據悉也正在考慮出售「原始」運算能力的使用權，類似於其他所謂的「新雲端」業務，例如CoreWeave公司。知情人士透露，這些新業務線的開發是Meta Compute項目的一部分，該項目是公司內部旨在建置和管理人工智能基礎設施的一項計劃。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

Meta 全年資本支出高達1,450億美元

資料顯示，M7中現金流較遜的Meta Platforms計劃今年投入高達1,450億美元用於AI基礎設施建設，這筆支出將超過微軟、Alphabet和亞馬遜的支出水準。

《彭博》報道指出，Meta計劃出售多餘的運算基礎設施或API服務，這是其為收回在人工智能基礎設施方面的投資而採取的措施之一，這些投資包括在數據中心和其他基礎設施上花費了數千億美元。

Meta發言人拒絕置評。該公司計劃仍在制定中，策略可能會有所調整。