財經視野｜從壓通脹到利率指引　沃什央行論壇講話「鷹鴿難分」！

新官上任往往三把火，新任美聯儲會主席凱文·沃什近日出席歐洲央行中央銀行論壇時的講話，就為其監管思路及手法提供一點線索。歷來被視為「堅定的鷹派」，沃什卻明言通膨風險已經減弱，僅重申將通膨率拉回2%目標的決心，至於手段是否一定是加息，他目前仍「含糊其詞」。



2026年3月31日，美國汽油價格達到每加侖4美元，為2022年以來最高水平。（Reuters）

重申實現物價穩定

據彭博報道，沃什周三在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上表示：「在這段時期的前四周通膨預期出現下降，通膨風險也已經減弱。」他再次強調自己上月首次以聯儲會主席身份召開記者會時傳遞的信息，即聯儲會將實現價格穩定。

沃什並未具體說明他關注的是哪些物價指標。聯儲會青睞的PCE價格指數5月份同比上漲4.1%，剔除食品和能源的核心PCE價格指數同比上漲3.4%。

不過，隨著美國和伊朗展開和平談判，近期能源和汽油價格已經出現大幅下跌。沃什表示：「我們將實現物價穩定，這是本委員會承擔的職責，也是我們的目標。至於具體戰術、策略以及其他安排，還有待進一步確定。」

沃什又表示，現在判斷本輪AI投資熱潮是否已導致廣泛通膨仍為時尚早。不過他認為，AI最終將推動供給側繁榮，進而提高生產率。他預期，未來幾個月，AI對經濟的影響將變得更加清晰。

2026年1月12日，華盛頓特區的美聯儲大樓翻修工程仍在持續。（GettyImages）

維持儲局獨立性

雖然特朗普多次呼籲大幅降息，但沃什再次強調，聯儲會將在制定貨幣政策時保持獨立。

他在論壇小組討論中表示：「長期以來，我們一直是一家獨立的中央銀行。現在仍將保持獨立，未來你們也不會看到這一點發生變化。」

不提供前瞻指引

沃什再次表示，他不會就未來利率政策提供「前瞻指引」。當主持人直接詢問本月會議是否可能加息時，沃什笑稱主持人是在試圖讓他打破這項不提供前瞻指引的原則。

「你不會成功的」，沃什說：「我們將開闢一條新的道路。「希望四周後我們再次召開貨幣政策會議時，委員會內部能進行一次充分、坦率的討論。」

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

沃什上月首次召開記者會時曾表示，聯儲會官員一致認為前瞻指引「並不十分適合當前的政策環境」。

他周三表示：「在我的記者會上，我說我們不會提供前瞻指引，因為我們將在六周後開會。我還有一條最新消息要告訴你們，現在距離7月28日至29日的會議只剩四周時間了」。

儘管聯儲會官員上個月維持利率不變，但在通膨達到2023年以來最高水平的背景下，他們確實暗示對今年加息的支持度上升。聯儲會官員當時對基準利率的預測顯示，18名官員中有一半預計今年會加息，不過沃什沒有提供自己的預測。

FOMC上個月一致投票決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%。投資者目前預計，到年底前至少會有一次25個基點的加息。

圖為2026年6月17日，中國安徽省阜陽市查獲的美元紙幣。（Getty）

工作組成員即將公佈

至於聯儲會是否會更長期地不再提供前瞻指引，沃什在6月份宣布成立五個工作組，其中一個將研究溝通問題。其他工作組的研究範圍包括資產負債表、聯儲會對數據的使用、生產率和就業，以及央行的通膨框架。

沃什表示，工作組成員名單「很可能將在下周公佈」，成員不僅包括外部專家，還將有部分來自美國以外的人士參與。

當談及聯儲會資產負債表規模時，沃什表示，他長期以來一直主張縮表，這「並非秘密」。不過，他強調，未來任何調整都必須由FOMC決定，並將在充分公開討論後實施。

他還表示，要把資產負債表恢復至合理規模，「絕不會只需要18周」。