沃什：聯儲局已放棄前瞻指引 確認並未提交點陣圖預測
撰文：張涵語 王海
出版：更新：
美國聯儲局當地時間6月17日（周三）公布議息結果，決策官員以12:0一致決定，維持利率不變。主席沃什（Kevin Warsh）在當日的新聞發布會上表示，稱聯儲局已放棄提供前瞻指引，並稱自己未有提交點陣圖預測，因認為提供預測「對政策制定沒有幫助」。
綜合外媒報道，聯邦公開市場委員會（FOMC）此次在宣布維持利率不變的決定時，選擇放棄納入前瞻性指引。而FOMC此前通常會在利率政策聲明中，提供有關「未來貨幣政策可能走向」的資訊。
沃什亦沒有提供自己的點陣圖預測，稱「雖然由與會者提交這些預測是本委員會的慣例，我也鼓勵同事們繼續這麼做。然而，我本人並未提供任何預測，這與我長期以來對『經濟預測摘要』（SEP）的看法是一致的。」
此外，一直承諾要對聯儲局進行改革的沃什，此次宣布透過特別小組進行體制改革。據悉，這些小組將負責研究以下面向：聯儲局的對外溝通、資產負債表、其政策所依賴的數據來源、生產力與就業、AI及其他變革性科技的影響，以及央行應對通脹的策略。
美國新聯儲局主席沃什宣誓就任 特朗普：冀其能保持「完全獨立」美媒：沃什22日宣誓就任聯儲局主席 特朗普白宮主持儀式顯重視美國參議院確表決認沃什出任聯儲局主席 將接替鮑威爾開啟新任期沃什獲參議院通過出任聯儲局理事 主席任命料13日確認