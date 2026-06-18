沃什：聯儲局已放棄前瞻指引　確認並未提交點陣圖預測

美國聯儲局當地時間6月17日（周三）公布議息結果，決策官員以12:0一致決定，維持利率不變。主席沃什（Kevin Warsh）在當日的新聞發布會上表示，稱聯儲局已放棄提供前瞻指引，並稱自己未有提交點陣圖預測，因認為提供預測「對政策制定沒有幫助」。



綜合外媒報道，聯邦公開市場委員會（FOMC）此次在宣布維持利率不變的決定時，選擇放棄納入前瞻性指引。而FOMC此前通常會在利率政策聲明中，提供有關「未來貨幣政策可能走向」的資訊。

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

沃什亦沒有提供自己的點陣圖預測，稱「雖然由與會者提交這些預測是本委員會的慣例，我也鼓勵同事們繼續這麼做。然而，我本人並未提供任何預測，這與我長期以來對『經濟預測摘要』（SEP）的看法是一致的。」

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

此外，一直承諾要對聯儲局進行改革的沃什，此次宣布透過特別小組進行體制改革。據悉，這些小組將負責研究以下面向：聯儲局的對外溝通、資產負債表、其政策所依賴的數據來源、生產力與就業、AI及其他變革性科技的影響，以及央行應對通脹的策略。