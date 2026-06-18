聯儲局主席沃什︰設5工作小組檢視運作架構　涉通脹框架等範疇

美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）上任後首次出席議息後記者會，會上表示將成立五個貨幣政策領域的特別工作小組，全面審視當局運作架構，包括關注溝通機制、聯儲局6.7萬億美元資產負債表、對數據來源的依賴、生產力及就業、人工智能（AI）和其他變革性技術的影響，以及通脹框架。



沃什表示以第一性原理（First principles）重新審視政策，布將延攬內外部頂尖專家，成立五個特別任務小組，（1）溝通：檢討並提出包含經濟預測摘要 （SEP） 在內的溝通形式改革；（2）資產負債表： 評估當前「充裕準備金」制度的風險與回報，以及資產負債表的操作框架；（3）數據：尋求比傳統問卷調查更精準的「即時數據」，減少對不斷修正的歷史經濟數據的依賴；（4）就業：探討AI等新興通用技術對經濟、就業與通脹的深遠影響；（5）通脹框架：深入研究通脹的底層驅動因素，以及如何在變動的經濟中實現物價穩定。

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

拒絕在通脹與就業間作二選一

沃什拒絕在「通脹」與「就業」之間做殘酷抉擇，又表示不認同當局必須在「容忍高通膨」和「讓更多人就業」之間做出殘酷的二選一。相信只要貨幣政策做得正確，強勁的經濟成長、穩定的低物價與高就業率這三者是完全可以並存。

沃什表示，各工作組將在未來幾周內開始工作，「大部分、甚至全部將在年底前完成」。他亦指出負責審查資產負債表的工作組將研究「貨幣政策究竟是來自利率工具還是資產負債表工具」。