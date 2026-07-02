珠寶首飾銷情佳　按年飆近26%　港5月零售銷售增7.9%至338億元

政府統計處今日（2日）香港5月零售業總銷貨價值臨時數字。當月的零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，較2025年同月上升7.9%。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別增長幅度最強勁，升幅為25.8%。



當局又指出今年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2025年同月上升8.7%。與2025年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升10.6%。

統計處指出，5月香港珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值，按年上升25.8%。（資料圖片）

在2026年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為34億元，較2025年年同月上升32.3%。2026年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2025年年同月上升33.1%。與2025年年同期比較，今年首5個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升31.2%。

5月零售銷貨量增長4.8%

扣除其間價格變動後，2026年5月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2025年年同月上升4.8%。2026年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2025年同月上升6.5%。與2025年年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升8.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2026年5月與2025年年五月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升14.8%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升25.8%）；超級市場貨品（上升0.9%）；服裝（上升3.0%）；百貨公司貨品（上升9.2%）；藥物及化妝品（上升3.5%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.0%）；汽車及汽車零件（上升1.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升4.7%）；書報、文具及禮品（上升4.5%）；傢具及固定裝置（上升4.6%）；以及眼鏡店（上升10.3%）。

啟德零售館（零售館）。

燃料銷售貨值按年下跌12.2%

另一方面，2026年5月與2025年年同月比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌0.3%。其次為燃料（銷貨價值下跌12.2%）；以及中藥（下跌9.5%）。

截至2026年5月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升4.6%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升2.2%。

政府發言人表示，5月零售總銷貨價值按年繼續穩健上升7.9%。大部分零售商主要類別的銷售均有增長。

展望未來，經濟繼續擴張和本地勞工收入持續增長，加上訪港旅客繼續增加，應有利零售業務。政府將密切監察外圍不確定因素的演變，對本地消費市場潛在的影響。