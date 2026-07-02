香港中企協會攜多家企業慶回歸29週年派優惠　含零售、出行等方面

為慶祝香港回歸29周年，香港中國企業協會聯同多家中資企業，推出一系列優惠政策，覆蓋生活零售、旅遊出行、電子通訊、金融服務等方面，同全港市民一齊慶賀。



為慶祝香港回歸29周年，香港中國企業協會聯同多家中資企業，推出一系列優惠政策。（「香港中國企業協會」微信公眾號）

生活零售

五豐行自營門店、香港五豐城、HKTVmall五豐行推出多款精選優惠產品；全港7-11便利店、U購Select門店、佳寶超級市場、惠康超級市場部份產品享折扣。優惠時間半個月至一個月不等。

香港中旅集團推出九龍維景酒店中、西餐廳晚市71折優惠；優惠期內，旺角維景酒店西餐午/晚自助餐以信用卡消費可享全單8折。

香港中企協會攜多家中資企業派優惠。（「香港中國企業協會」微信公眾號）

香港中企協會攜多家中資企業派優惠。（「香港中國企業協會」微信公眾號）

五糧液、國窖1573等酒水產品享優惠價購買。此外，市民於百佳「滋味農場」專櫃購買部份凍肉產品可享高達42折優惠，於甘肅駐港澳商務代表處微信小程式購買所有羊肉產品可享88折優惠，滿HK$600順豐包郵送貨。除了食品，家電產品、汽車租賃亦有折扣。

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旅遊出行

交通出行方面，市民於中旅巴士線下指定站點購買香港-廣東省往返套票享71折優惠；購買2026年8月1日至10月31日期間出行的愛達·魔都號郵輪、愛達·花城號郵輪船票，每房勁減HK$500；於招商蛇口郵輪母港、公眾號購買船票年卡，可兌換深圳蛇口-香港上環航線船票。多家航空公司推出香港-內地航班優惠，部份航線可享9優惠。

多家航司推出內地航線優惠。（「香港中國企業協會」微信公眾號）

滴滴為新用戶派發HK$80券，現有用戶3張5折上限HK$30券；「粵港直通巴」微信公眾號為新用戶派發HK$220券；SINOPEC PLUS APP會員加注超級汽油每日享優惠價。

住宿方面，本月預定香港中遠賓館長租公寓享9折、粵海華美灣際酒店最高享7折。

旅遊方面，中旅集團推出越南、泰國、釜山等旅行團套餐，報名者最高優惠HK$1000；中銀集團保險推出75折旅遊保、9折探親保。

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電子通訊

中國移動推出上台後付計劃、大中華計劃；中國聯通推出5G本地計劃、ONE大灣區計劃，市民可根據需求選擇。

金融服務

中銀集團保險推出網上投保汽車保險（私家車）優惠，全保低至HK$3000起。優惠時間為6月30日期至10月31日。