矽谷「有形之手」再伸延？　Anthropic據報未與美政府商討入股

美國政府近年希望入股當地高科技企業，去年便購入晶片生產商Intel的一成股權。至於計劃上市的人工智能（AI）企業OpenAI，據報曾與美國政府討論出讓5%股權後。目前市場人士正關注，另一間AI企業Anthropic會否有同類安排。據《路透》引述知情人士報道，特朗普政府與Anthropic未有討論由美國政府入股。



美國政府近月加強審視AI產業，當中包括先進模型被濫用的風險，以及美國民眾能否分享AI公司估值急升帶來的利益。美國總統特朗普上月曾表示，正研究不同方案，讓公眾可持有領先AI公司的權益，以回應外界對AI產業利潤集中於少數投資者的憂慮。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

若入股AI公司將政府與企業關係複雜化

Anthropic是OpenAI主要競爭對手之一，旗下Claude模型在企業市場及程式編寫場景應用增加。公司近年獲大型科技公司及投資者支持，估值亦隨生成式AI熱潮上升。

若美國政府入股AI公司，將令華府與前沿AI企業的關係由單純監管，進一步牽涉股權及產業利益安排。不過，就Anthropic而言，知情人士稱，特朗普政府與公司暫時未有討論政府持股。

《彭博》引述《金融時報》消息指，OpenAI行政總裁Sam Altman及其他高管提議，每家美國頂尖AI開發商都把5%的股份交給一個政府平台機構。《金融時報》稱，這就可能包括Anthropic，以及已經上市的行業領頭羊谷歌、Meta Platforms Inc.，但目前還不清楚其他公司會否同意這一提議。

Altman認為，讓公眾持有OpenAI的一部分股份，是分享AI紅利的最佳方式。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

《彭博》報道續稱，當前，特朗普政府正在加碼向美國主要AI公司施壓。上個月，在政府以國家安全為由勒令Anthropologie限制外國人使用其最強大的模型之後，該公司停用了相關模型。本周，在Anthropic解決了安全擔憂之後，華盛頓方面取消了對外國人訪問Fable 5模型的限制。

去年政府入股Intel

事實上，美國政府「有形之手」已慢慢延伸至科技企業，自美國政府去年 8 月以每股 20.47 美元取得Intel持股，Intel股價累計上漲超過500%，特朗普還戲稱「早知道應該多要一點」。

日前，華府亦宣佈，將向9間量子計算領域的企業提供20億美元（約157億港元）補助。