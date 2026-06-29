財經視野｜OpenAI與Anthropic上市倒數　華府監管風暴成軟肋？

AI巨頭廝殺正酣，特朗普「橫插一腳」。繼Anthropic史上最強大模型上線僅3天就遭下架後，OpenAI新模型GPT-5.6也被勒令「踩剎車」。眼下，美政府正以安全為名前所未有地加大對AI的管控，OpenAI與Anthropic面臨着AI監管風暴+上市倒計時。



Anthropic 、OpenAI接連遭禁

當地周五，OpenAI一口氣發布了GPT-5.6系列的三個模型：Sol、Terra、Luna。公司同時宣稱，GPT-5.6 Sol 是其迄今為止最強大的模型。

不過，OpenAI還表示應特朗普政府要求，限制其全新AI模型GPT-5.6 Sol 的發布。該模型僅對經過美國政府嚴格審核、獲批的少量合作客戶開放使用。

OpenAI: 政府階段性審批模式 不是行業長期常態

OpenAI公開表態，不認可政府階段性審批模式成為行業長期常態，強調目前的受限分階段發布只是臨時過渡方案.未來數周將持續推進技術優化與安全評估，逐步擴大模型開放範圍。

據介紹，這款全新模型核心優勢是輔助用戶高效排查、修復網絡漏洞，主動發起網絡攻擊的能力較弱，整體風險可控，未突破企業內部安全閾值。

但公司也坦誠，模型單獨使用風險較低，若與其他網絡工具聯動搭配，可能產生不可預判的潛在安全隱患，因此主動採取分階段發布、強化安全防護的審慎落地方式。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

美國政府對前沿AI技術高度戒備

與此同時，OpenAI的核心競爭對手Anthropic迎來重大監管鬆動。

兩周前被美商務部實質封禁的Mythos 5於周五獲批有限解禁，可向網絡安全防護機構、關鍵基礎設施服務商小範圍部署。但同期下架、定位為更安全版本的Fable 5仍未恢復服務。

Anthropic周五表示，對Mythos模型於周五晚些時候獲得部分解禁感到"欣慰"，並將"繼續與政府合作以擴大訪問範圍"，爭取讓Fable模型重新面向普通用戶開放。

此番監管收緊源於今年早些時候Anthropic的預警。其承認Mythos 5具備極強的軟件漏洞挖掘能力，存在被駭客利用、威脅全球網絡安全的風險。

這一預警直接引發美國政府對前沿AI技術的高度戒備。

2026年6月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室，注視前方。（Reuters）

AI雙雄上市阻礙？

近來，特朗普政府對美國AI巨頭監管加大收緊，只因AI太強。目前，已迫使OpenAI、Anthropic兩大頭部廠商對新款高性能AI模型採取限制性發布策略。

今年6月初，特朗普簽署AI監管行政令，確立聯邦審查框架，允許政府對頂尖AI系統開展最長30天的上市前安全審查。據悉，這套審查機制目前尚未完善，且雖標註企業自願參與，但已形成實質監管約束力。

此次監管風波的導火索，源於Anthropic CEO此前向華盛頓預警模型的「網絡武器級」能力，引發政界恐慌，也讓該企業與特朗普政府關係持續緊張。

此前五角大樓將其列為國家安全風險主體，聯邦機構被勒令停用其產品，雙方的相關訴訟仍在審理中。

特朗普政府的隨性干預也引發政界、業界的廣泛爭議。美國跨黨派AI監管法案起草議員批評，當前監管無法律依據、無標準流程、無公開監督，僅靠政府官員主觀裁定AI產品准入權限，極其不合理。

眾多網絡安全專家也駁斥監管必要性，核查後發現，涉事模型的風險並不高於市面包括中國在內的公開AI產品，直言該舉措嚴重拖累美國AI競爭力，不利於中美AI賽道競爭。

目前，兩大AI巨頭均在推進上市計劃。而持續升級的監管管控，成為其上市進程的新阻礙。與此同時，特朗普提出新構想，計劃讓美國政府持有頭部AI企業股份，使普通民眾成為相關企業的合作投資方，美國AI行業的監管與發展格局迎來重大變局。