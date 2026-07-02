矽谷「有形之手」漸現！　OpenAI據報主動獻身　倡向華府繳5%股份

美國政府加強AI技術監管之際，據報ChatGPT的開發公司OpenAI已開始討論將5%的股份給予美國政府的事宜，並建議同業跟隨。倘成事，意味美國政府「有形之手」在科網領域，愈來愈明顯。



《彭博》引述《金融時報》消息指，OpenAI執行長Sam Altman及其他高管提議，每家美國頂尖AI開發商都把5%的股份交給一個政府平台機構。《金融時報》稱，這就可能包括Anthropic，以及已經上市的行業領頭羊谷歌、Meta Platforms Inc.，但目前還不清楚其他公司會否同意這一提議。

Altman認為，讓公眾持有OpenAI的一部分股份，是分享AI紅利的最佳方式。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

彭博報道續稱，當前，特朗普政府正在加碼向美國主要AI公司施壓。上個月，在政府以國家安全為由勒令Anthropologie限制外國人使用其最強大的模型之後，該公司停用了相關模型。本周，在Anthropic解決了安全擔憂之後，華盛頓方面取消了對外國人訪問Fable 5模型的限制。

事實上，美國政府「有形之手」已慢慢延伸至科技企業，自美國政府去年 8 月以每股 20.47 美元取得Intel持股，英特爾股價累計上漲超過 500%，特朗普還戲稱「早知道應該多要一點」。

日前，華府亦宣佈，將向9間量子計算領域的企業提供20億美元（約157億港元）補助。