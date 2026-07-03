美就業數據弱　未礙加息預期　信銀國際推半年定存息3.3厘冠全港

美國最新就業數據疲軟，但主席沃什日前已重申，通脹仍過高，需要堅守2%通脹目標，從利率期貨最新走勢顯示，當地10月加息機會仍然超過60%。另一方面，港銀在經歷半年結後，也仍陸續推出較高息的定期存款計劃吸客。當中信銀國際推出6個月港元定存計劃，息率最高可達到3.3厘，為目前全港最高的港元半年存期年利率。



美國最新就業數據疲軟，但主席沃什日前已重申，通脹仍過高需堅守2%目標，市場對下半年加息風險的憂慮仍存。（Reuters）

信銀半年定存息3.3厘為全新客戶優惠

信銀國際表示，由即日起至2026年9月30日，該行全新客戶選用 CITICfirst 服務或開立一般儲蓄或往來存款戶口並符合指定條件，以新資金100萬至200萬港元，做6個月定期存款，可享3.3厘港元定期存款總年利率。而50萬至100萬港元也可享有3.25厘優惠，10萬至50萬元則可享有3.2厘優惠。

需注意的是，總年利率是指一般港元年利率及額外年利率的總和。目前一般港元年利率為2.9%（6個月存期），即額外年利率為0.4%，會以現金獎賞形式存入戶口。而銀行將於2027 年4 月30 日或之前將額外年利率的現金獎賞存入合資格全新客戶的有效個人港幣存款戶口。

港銀在經歷半年結後，也仍陸續推出定存優惠吸客，當中信銀國際推出6個月港元定存息3.3厘優惠，為目前全港最高的港元半年存期年利率。

華僑銀行推3個月存期3.2厘優惠

另外，OCBC華僑銀行也在7月份調高理財客戶的定存息，由即日至9月30日，全新理財客戶的首筆單一港幣定期存款金額達300萬元，存款期3個月，包含現金獎賞的優惠年利率繼續是3.2厘，不過本金上限由500萬元調升至800萬元，反映銀行更積極爭奪大額存戶。

至於首筆單一港幣定期存款金額在100萬元至300萬元以下，則由2.9厘加息至3厘。但要留意的是，客戶須於指定期間內存入全新資金達指定金額，並維持每日平均理財總值至指定日期，才能獲得現金獎賞，而定期存款金額不會計入理財總值內以計算每日平均理財總值及全新資金金額。