財經視野｜特朗普稱新主席沃什被針對　為撤換兩聯儲局理事舖路？

美國聯儲局主席沃什已在5月上任，並且在6月中首度主持議息會議，同時又表明會設立五個小組檢視聯儲局內工作架構。總統特朗普接受《CNBC》訪問時，稱讚沃什，並且在利率問題上，指出對方「必須做他該做的事」。另一方面特朗普又認為，目前沃什在聯儲局內正面對一個「有點敵意」的理事會，可能無法促使央行內其他官員，按沃什的意願制定貨幣政策。



特朗普在訪問中指出﹕「他（沃什）面對的理事會可能有點敵意，而且，你知道，很遺憾，也許是一個想做錯事的理事會。」

2026年7月1日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席羅斯福（Theodore Roosevelt）總統圖書館揭幕儀式，並發表講話。（Reuters）

稱讚沃什非常專業及出色

特朗普的表態似乎為沃什在利率政策上留出一定回旋餘地。特朗普表示：「他是一個非常出色的人，也是一位非常專業的人。我知道他希望採取什麼立場，但他必須做自己該做的事。」

另一方面，特朗普重申計劃繼續推動解除庫克職務。他表示：「他們不是基於實體問題把案件發回，而是基於程序問題。因此，我們將啟動流程，我們將做到流程完美、程序完美。」

傳特朗普研究撤換庫克及鮑威爾

外電又引述知情人士透露，政府高層和外部盟友正積極研究如何撤換聯儲局理事會成員，以便安插更多特朗普屬意人選。除庫克外，前主席鮑威爾亦是被撤換目標。

雖然最高法院裁決強化儲局獨立於行政部門外，一些觀察人士指該裁決的範圍有限，並警告這不能完全保護儲局免受未來的政治攻擊。

2026年4月29日，時任美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

此外，知情人士表示特朗普盟友未因此卻步，反而認為裁決提供一套程序上的路線圖，說明如何成功撤換庫克，因此正加緊推動相關工作。

另外，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁職位懸缺，據指政府亦視之為另一個擴大對儲局影響力機會，財長貝森特正動用人脈物色潛在人選。知情人士表示，在特朗普經濟政策團隊眼中，亞特蘭大聯儲行長是一項關鍵職務，因該行負責發布備受關注的經濟增長等分析，而亞特蘭大聯儲行長亦將於2027年參與利率決策投票。