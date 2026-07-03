中美AI角力｜阿里據報從下周五起　禁員工使用Anthropic AI模型

阿里巴巴 （9988） 據報於內部宣布全面禁用Anthropic旗下Claude模型，員工被要求卸載Anthropic旗下產品，包括Sonnet、Opus、Fable等多個模型，及Claude Code在內的Agent產品。有關安排從下周五（10日）生效。



內媒引述據消息人士指，阿里內部自年初以來為鼓勵員工使用AI技術，不僅推出內部模型免費額度，還對外部模型實行大額報銷政策。員工可自由選擇Claude、GPT、Gemini等外部模型，不少程序員每周消耗額度高達數百美元，並將Claude Code、OpenAI Codex 與阿里旗下Qoder都作為高頻使用Agent工具。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

有網民發現Claude Code存隱蔽檢測機制

據此前報道，Reddit網友發帖稱其在逆向分析Claude Code 2.1.196版本時，發現該工具自4月2日發布的2.1.91版本起便內置了一套隱蔽的檢測機制，會在用戶開啟智能體時檢查系統時區是否為中國時區，以及URL是否匹配一份包含147個條目的域名清單，當中包括百度、阿里、字節跳動、月之暗面、MiniMax、階躍星辰等中國科技企業及AI實驗室的域名，及大量Claude API中轉服務地址。

事件曝光後在開發者社區廣泛流傳。Anthropic Claude Code團隊成員Thariq Shihipar日前在X上回應稱，該機制是團隊於3月上線的「實驗性」措施，防止未經授權的賬戶轉售及防範模型蒸餾攻擊，並表示相關代碼已在當日發布的新版本中「完全回滾」並刪除。

阿里巴巴今日發佈「千問」AI APP。（環球網）

此前Anthropic指控阿里巴巴利用數千個虛假賬戶發動大規模行動，「非法」訪問Claude AI模型，從而規避Anthropic將其產品限制在中國市場之外的政策。

Anthropic致多位美國參議員和白宮官員的信函指出，與阿里旗下Qwen AI實驗室有關聯的運營者發起了一場針對軟件編程和智能體推理等Claude最核心功能的行動。該公司稱，這是迄今為止中國公司試圖搭美國頂尖實驗室順風車的最大規模嘗試。

稱2.5萬個虛假賬戶與Claude交互2880萬次

根據知情人士和《彭博》看到的一份文件副本，Anthropic在信中聲稱，該行動涉及在4月至6月期間，通過近25,000個虛假賬戶與Claude進行了2,880萬次交互。Anthropic表示，阿里此番行動與該公司今年早些時候在博客中提及的其他中國開發者類似行為如出一轍。

阿里巴巴

Anthropic警告稱，阿里和其他中國實驗室正在系統性地、未經授權地使用美國領先模型的成果，通過一種名為「對抗性蒸餾」的方法，以極低成本開發具有競爭力的聊天機器人。該公司警告說，使用這種方法構建的AI系統往往缺乏安全防護措施，並敦促特朗普政府加大力度阻止這種做法。

Anthropic在信中寫道﹕「這些蒸餾攻擊是非法、系統性地以工業規模進行，目的是竊取美國前沿實驗室的AI能力，並將其重新包裝成自己的能力，而無需承擔訓練美國前沿模型所需的培訓和研發成本」。