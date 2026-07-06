智譜及MiniMax俱瀉逾4%　半年禁售期將屆滿　投資者率先沽貨

智譜（2513）及MiniMax（0100）兩大人工智能（AI）概念股即將的半年解禁期，將分別於本周二（7日）及周三（8日）結束。在解禁期前夕，智譜及MiniMax股價均下挫逾4%。



MiniMax最新報331.6元，跌4.3%；智譜最新報1,664元，跌7.2%，成交額為10.79億元。

智譜逾400基石投資者貨值將解禁

其中智譜基石投資者擁有高達貨值逾400億元，將於本月7日禁售期屆滿，有關股份佔總股本約5.76%。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

MiniMax則有約500億元高達貨值在本月8日屆滿，包括多達43.68%的前期股東，以及5.26%的基石投資者持股，合共高達48.9%。

智譜（2513）據報計劃增發數十億美元股票。據《彭博》引述知情人士報道，智譜考慮在香港發售股份，融資規模可能達數十億美元。

智譜股價曾力迫3000元

智譜自1月上市，上市價為116.2元。上市以來股價持續攀升，曾高見2,980元，較招股價高出24.6倍。

據報道，因涉及非公開信息，要求匿名的知情人士稱，智譜在與顧問商討潛在股份配售事宜，最早可能下個月進行。

知情人士稱，智譜股份發售事宜仍在商討中，也可能無法達成交易。智譜暫未對此置評。