MPF｜積金局傳放寬投資黃金ETF規則　配合黃金交易中心樞紐計劃

日後打工仔的強積金賬戶，投資黃金ETF時更多選擇。《南華早報》引述消息人士指，香港計劃放寬強積金投資黃金ETF的規定，配合港府推動香港成為區內黃金交易樞紐的計劃。據指，積金局計劃本周稍後修訂有關黃金ETF投資的規則。改革將包含風險管理措施，例如黃金ETF的投資比例限制在強積金的10%以內，及禁止符合資格的ETF使用衍生商品。



消息指，積金局可能不會逐案審批，而是允許所有符合特定標準的黃金ETF，都可以自動成為合資格的強積金投資項目。

報道指，今次調整旨在增加黃金ETF的選擇，讓強積金成員擁有更多產品選擇。這也是香港政府將香港打造成為區域黃金交易中心的目標之一。

目前強積金基金已可投資於積金局核准的ETF。

傳積金局修例，放寬賬戶持有人投資黃金ETF的選擇。（網絡圖片）

傳明日透過新系統完成首筆黃金結算

香港近年致力發展成為區域黃金交易中心。《南華早報》於日前報道，香港黃金清算結算系統將於下周推出，預計明日（7日）將透過新系統完成首筆黃金結算。

報道引述消息人士指，近期有大量黃金離開英國倫敦、美國和歐洲，大型金條已被運往亞洲，以迎接這一新系統的啟動。

傳有4銀行正進口大型金條

《彭博》上月下旬報道，本港將於7月推出黃金清算系統，至少有11間參與銀行中，4間正在進口大型金條。該報道引述知情人士指，一些清算銀行要求交易商，將400盎斯金條運入香港，這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。

400盎司金條通常由銀行及主權機構在全球最大黃金交易中心倫敦進行交易，但在亞洲市場較不常見。亞洲黃金市場主要以規格小得多的公斤金條為主。一些知情人士表示，這些銀行需要建立庫存，以便在下月清算機制啟動後支應實物交割需求。