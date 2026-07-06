強積金｜MPF半年結　十大升幅清一色投資呢類資產　冠軍飆111%！

投資市場今年AI掛帥，導致表現分野大，連帶強積金半年結，出現首尾回報相差126%的情況！而今年上半年十大最佳表現基金，幾乎清一色來自亞洲股票及亞太股票類別。反而，打工仔押注中港市場，結果教人失望，事關上半年十大表現最弱基金則主要集中於香港及中國股票類別。



根據MPF數據分析平台「MPFGo」最新統計，截至2026年6月30日，全港397隻可比較強積金成份基金（已剔除貨幣市場基金及保證基金）中，半年表現最佳基金錄得111.41%回報，而表現最弱基金則下跌14.65%，首尾回報相差高達126.06個百分點，創近年強積金市場少見的分化紀錄。

換句話說，若兩名強積金成員年初同樣持有100萬元退休資產，其中一人持有今年上半年表現最佳基金，另一人則持有表現最弱基金，半年後兩人的帳面資產差距理論上可超過126萬元。MPFGo稱，這反映同一個強積金制度下，不同市場、不同產業及不同資產配置，可以在短短半年內帶來截然不同的投資結果。

亞洲股票「當旺」

今年上半年十大最佳表現基金，幾乎清一色來自亞洲股票及亞太股票類別。排名首位的海通韓國基金－T類別，半年回報率高達111.41%；第二位為海通亞太基金－T類別回報也有85.43%；第三位則為東亞（強積金）亞洲股票基金，半年回報53.74%。東亞亞洲股票基金系列另外兩隻基金也躋身十大，而滙豐、永明及宏利旗下的亞洲股票基金亦榜上有名，反映亞洲科技相關資產成為今年上半年最大贏家。

MPFGo分析指出，今年市場最大的投資主題是人工智能（AI）帶動的新一輪科技投資周期。美國大型科技企業持續增加AI基建資本開支，由NVIDIA、Microsoft、Amazon到Alphabet，相繼提高數據中心、AI晶片及雲端運算投資預算，帶動全球半導體供應鏈持續受惠。由於不少亞洲股票基金均重倉台積電（TSMC）、三星電子（Samsung Electronics）、SK Hynix等大型科技企業，因此直接受惠於AI供應鏈升勢。

其中，南韓市場更成為今年全球表現最亮眼的股票市場之一。KOSPI指數由2025年底最後一個交易日約4,216點，大幅升至2026年6月底約8,476點，半年翻倍，主要受惠於半導體、人工智能晶片及高頻寬記憶體（HBM）需求急升。隨着全球AI基建投資持續增加，市場重新評估韓國科技企業未來盈利能力，令三星電子、SK Hynix等龍頭企業股價大幅上升，亦帶動韓國股票基金成為今年上半年表現最佳的基金類別。

除了韓國外，台灣半導體產業鏈同樣持續受惠。全球晶片製造龍頭台積電不斷受惠於AI晶片需求，成為不少亞洲股票基金的重要持倉。事實上，今天不少亞洲股票基金雖然以地區分類命名，但其真正回報來源，很大程度已來自AI供應鏈及科技產業，而不再只是傳統意義上的地區配置。

中港股票基金跑輸

另一方面，上半年十大表現最弱基金則主要集中於香港及中國股票類別。跌幅最大的三隻基金分別為東亞中國追蹤指數基金（-14.65%）、恒生中國企業指數基金（-14.37%）及宏利MPF恒指ESG基金（-11.47%）。其後亦包括永明富時香港指數基金、中銀保誠中國股票基金、香港股票基金及多隻香港股票指數基金。

MPFGo認為，這並不代表相關基金管理能力出現問題，而是反映今年上半年不同市場之間出現明顯的資金輪動。全球資金主要流向受惠AI投資周期的科技及半導體板塊，而香港及中國市場則仍然受到企業盈利復甦步伐、內需及市場風險偏好等因素影響，令兩者之間的回報差距進一步擴大。

MPFGo提醒，今年上半年亦再次提醒投資者，基金名稱未必足以反映基金真正的投資風險。以亞洲股票基金為例，不少基金雖然名稱相近，但持倉比例、國家配置及產業分布各有不同；同樣地，追蹤指數基金雖然成本較低，但其回報亦高度取決於相關市場本身的表現。因此，投資者除了留意基金排名外，更應了解基金實際投資於哪些市場、哪些企業及哪些產業。