扮患末期病、假醫生紙提早拎強積金 警拘16人涉$430萬包括中介
警方再偵破提早提取強積金供款騙案，有供款人提交假醫生紙，訛稱「完全喪失工作能力」或「罹患末期疾病」，以申請提早領款；協助申請的中介透過社交媒體平台投放廣告，從中牟利收取強積金10%至20%的金額。
有關申請自今年3月起，所有案件涉款達430萬元，最大一宗領款金額為60萬元；警方接獲積金易平台有限公司的轉介後，拘捕16人，當中2人為集團骨幹。積金易平台指，已加強審批以上述兩原因申請的個案，並會與醫生核實。
不法中介社交媒體標榜「不成功不收費」 收10至20%手續費
警方發現，有犯罪集團充當不法中介，透過社交媒體平台投放廣告，以「安全合規」、「保證成功」及「不成功不收費」作招徠，引誘市民串謀以欺詐手段，提早提取強積金供款。而案中強積金戶口持有人，透過網上廣告及朋友轉介，向不法中介作出查詢。縱使一般市民知道只有特定情況下，才可提早領取強積金，惟大多申請人因欠債纍纍或受財務問題困擾，選擇鋌而走險。
不法中介會要求申請人提供自己個人資料、包括身份證明文件、銀行戶口資料、預先簽署的空白表格、積金易平台登入賬戶號碼及密碼，以便日後可以冒認申請人，登入平台提交申請。而申請期間，中介亦會偽造醫生證明，虛報申請人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，以欺騙審查人員。當強積金成功批核後，申請人會收到支票，在入數後，不法中介便會要求申請人，將約10至20%金額，轉賬到指定傀儡戶口，作中介收費手續費。
被捕16人中兩人為骨幹 最高一索領取$60萬
商業罪案調查科接手跟進，昨日（10日）展開代號「頑鎖行動」，在全港各區以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕9男7女（29至63歲）；被捕人分別報稱任職廚師、司機、侍應等。而案中涉及強積金供款總額，高達港幣430萬元。據悉，申請個案所獲金額由11萬元至60萬元不等，全部均由今年3月起申請。
被捕16人中，有兩人屬犯罪集團骨幹成員，其餘為強積金戶口持有人。當中，一名被捕骨幹成員銀行戶口，出現大額可疑交易，警方再以涉嫌「洗黑錢」拘捕該人。目前，所有被捕人士被警方扣留調查。警方相信，行動已成功瓦解一個本地不法中介集團。行動仍然繼續，不排除更多人被捕。
積金局將加強審查提早領取個案 籲醫生懷疑被冒認請通報
積金易公司非常關注事件，積金易平台總經理吳潤茵指，平台早前因處理提取強積金申索過程中，發現可疑醫生紙，從揭發案件，並全力配合警方行動，打擊違法行為。
平台已加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別以上述兩原因申請個案，將會逐一嚴謹審視，亦會將每張醫生紙，交予相關醫生作核實。若證實有關醫生紙為假冒，將拒絕有關申請，並將個案轉介警方作刑事調查。
積金易平台感謝警方迅速行動及與平台核實醫生紙真偽的醫生，攜手打擊犯罪集團。若有醫生確認或懷疑身份被冒認，可盡快通知平台。據悉，案中牽涉的醫生均為真實存在，出現在醫生名冊。
現時 ，強積金行政工作，已集中在積金易平台處理，有關犯罪手法容易被揭發。平台呼籲，強積金計劃成員不要以身試法，受犯罪集團唆擺，利用非法手段提早提取強積金。
商業罪案調查科警司朱銘麟指出，強積金是廣大市民退休生活的重要保障。隨着「積金易平台」全面推行，市民管理強積金的程序變得更加高效、便捷。然而，有不法分子卻看準了平台帶來的便利，利用了市民希望提早套現的心理，實施欺詐手段謀利。警方強烈譴責不法份子利用平台便利，譬如以「一定成功」、「保證合法」的旗號，誘騙市民墮入法網。
市民在特定情況下，法例才容許提早提取強積金。任何人不論是自行，或與第三方串謀提供虛假證明，都需要負上刑事責任，得不償失。欺詐屬極嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可被判處監禁 14 年，市民切勿心存僥倖，以身試法。
警方呼籲市民，必須提高警覺，切勿輕信網上任何聲稱能「合法提早提取強積金」的中介廣告；「積金易平台」的登入密碼及個人身份證明文件，屬於高度敏感的個人資料。 任何情況下，切勿將這些資料交予不明來歷的第三方；如果市民對自己的強積金帳戶或提取程序有任何疑問，應直接聯絡積金局、積金易平台或相關受託人查詢。