扮患末期病、假醫生紙提早拎強積金　警拘16人涉$430萬包括中介

警方再偵破提早提取強積金供款騙案，有供款人提交假醫生紙，訛稱「完全喪失工作能力」或「罹患末期疾病」，以申請提早領款；協助申請的中介透過社交媒體平台投放廣告，從中牟利收取強積金10%至20%的金額。



有關申請自今年3月起，所有案件涉款達430萬元，最大一宗領款金額為60萬元；警方接獲積金易平台有限公司的轉介後，拘捕16人，當中2人為集團骨幹。積金易平台指，已加強審批以上述兩原因申請的個案，並會與醫生核實。



不法中介透過社交媒體平台投放廣告，以「安全合規」、「保證成功」及「不成功不收費」作招徠。（梁偉權攝）

不法中介社交媒體標榜「不成功不收費」 收10至20%手續費

警方發現，有犯罪集團充當不法中介，透過社交媒體平台投放廣告，以「安全合規」、「保證成功」及「不成功不收費」作招徠，引誘市民串謀以欺詐手段，提早提取強積金供款。而案中強積金戶口持有人，透過網上廣告及朋友轉介，向不法中介作出查詢。縱使一般市民知道只有特定情況下，才可提早領取強積金，惟大多申請人因欠債纍纍或受財務問題困擾，選擇鋌而走險。

不法中介會要求申請人提供自己個人資料、包括身份證明文件、銀行戶口資料、預先簽署的空白表格、積金易平台登入賬戶號碼及密碼，以便日後可以冒認申請人，登入平台提交申請。而申請期間，中介亦會偽造醫生證明，虛報申請人「完全喪失行為能力」或「罹患末期疾病」，以欺騙審查人員。當強積金成功批核後，申請人會收到支票，在入數後，不法中介便會要求申請人，將約10至20%金額，轉賬到指定傀儡戶口，作中介收費手續費。

商業罪案調查科警司朱銘麟表示，警方昨日（10日）展開代號「頑鎖行動」，在全港各區以「串謀詐騙」罪，一共拘捕16人。（梁偉權攝）

被捕16人中兩人為骨幹 最高一索領取$60萬

商業罪案調查科接手跟進，昨日（10日）展開代號「頑鎖行動」，在全港各區以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕9男7女（29至63歲）；被捕人分別報稱任職廚師、司機、侍應等。而案中涉及強積金供款總額，高達港幣430萬元。據悉，申請個案所獲金額由11萬元至60萬元不等，全部均由今年3月起申請。

被捕16人中，有兩人屬犯罪集團骨幹成員，其餘為強積金戶口持有人。當中，一名被捕骨幹成員銀行戶口，出現大額可疑交易，警方再以涉嫌「洗黑錢」拘捕該人。目前，所有被捕人士被警方扣留調查。警方相信，行動已成功瓦解一個本地不法中介集團。行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

積金易平台總經理吳潤茵指，感謝警方迅速行動及與平台核實醫生紙真偽的醫生，將加強審查提早提取強積金的個案。（梁偉權攝）

積金局將加強審查提早領取個案 籲醫生懷疑被冒認請通報

積金易公司非常關注事件，積金易平台總經理吳潤茵指，平台早前因處理提取強積金申索過程中，發現可疑醫生紙，從揭發案件，並全力配合警方行動，打擊違法行為。

平台已加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別以上述兩原因申請個案，將會逐一嚴謹審視，亦會將每張醫生紙，交予相關醫生作核實。若證實有關醫生紙為假冒，將拒絕有關申請，並將個案轉介警方作刑事調查。

積金易平台感謝警方迅速行動及與平台核實醫生紙真偽的醫生，攜手打擊犯罪集團。若有醫生確認或懷疑身份被冒認，可盡快通知平台。據悉，案中牽涉的醫生均為真實存在，出現在醫生名冊。

現時 ，強積金行政工作，已集中在積金易平台處理，有關犯罪手法容易被揭發。平台呼籲，強積金計劃成員不要以身試法，受犯罪集團唆擺，利用非法手段提早提取強積金。

商業罪案調查科警司朱銘麟及積金易平台有限公司總經理吳潤茵交代案件。（梁偉權攝）

商業罪案調查科警司朱銘麟指出，強積金是廣大市民退休生活的重要保障。隨着「積金易平台」全面推行，市民管理強積金的程序變得更加高效、便捷。然而，有不法分子卻看準了平台帶來的便利，利用了市民希望提早套現的心理，實施欺詐手段謀利。警方強烈譴責不法份子利用平台便利，譬如以「一定成功」、「保證合法」的旗號，誘騙市民墮入法網。

市民在特定情況下，法例才容許提早提取強積金。任何人不論是自行，或與第三方串謀提供虛假證明，都需要負上刑事責任，得不償失。欺詐屬極嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可被判處監禁 14 年，市民切勿心存僥倖，以身試法。

警方呼籲市民，⁠必須提高警覺，切勿輕信網上任何聲稱能「合法提早提取強積金」的中介廣告；「積金易平台」的登入密碼及個人身份證明文件，屬於高度敏感的個人資料。 任何情況下，切勿將這些資料交予不明來歷的第三方；如果市民對自己的強積金帳戶或提取程序有任何疑問，應直接聯絡積金局、積金易平台或相關受託人查詢。