AI泡沫論｜三星電子季績周二出爐　分析師明言業績成行業催化劑

三星電子公布，半導體業務的設備解決方案（DS）部門員工，今年上半年將獲得最高相當於基本工資100%的績效獎金，與去年下半年的獎金水平持平。至於負責成品業務的設備體驗（DX）部門最高獲75%基本工資，所有獎金將於周三（8日）發放。



分析師估計，受惠於人工智能（AI）基礎設施投資擴大，帶動記憶體價格上漲，加上高頻寬記憶體（HBM）出貨量增加等因素，三星記憶體部門上半年經營溢利料達140萬億韓圜（約910億美元），全年經營溢利料接近350萬億韓圜。

市場預期上季三星電子多賺17倍

三星電子將於周二（7日）公布截至今年6月底止第二季業績。據彭博編制的分析師平均預測，預期該公司上季初步營業利潤將達到84.3萬億韓圜（551億美元，為去年同期的18倍，並遠超該公司2025年的全年利潤。同時預期營收將飆升127%，達到創紀錄的169萬億韓圜。

2025年4月15日，韓國首爾的三星電子商店上懸掛三星電子的標誌。（Reuters）

雖然全球半導體股票剛剛結束創紀錄的最佳季度表現，但漲勢在6月份陷入膠著，投資者對競爭加劇、潛在產能過剩、以及巨額AI投資能否產生回報的擔憂，引發了劇烈間歇性回調。這使得三星業績對市場而言舉足輕重，外界的高預期不容許出現任何失望。

Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun表示，三星初步財報將成為全球晶片股的「關鍵催化劑」，反映高頻寬記憶晶片需求和定價等指標。

家電及電視等業務員工代表將就薪資談判結果集會

另外，代表負責家電、電視和智慧型手機業務部門員工的三星工會，計劃就薪資談判結果，於7月16日舉行集會。

據5月達成的薪資協議，三星將提供相當於公司業績收益10.5%的半導體特別績效獎金。該獎金將以公司股票形式分至少10年發放，並與芯片部門的業績目標掛鈎。