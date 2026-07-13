中國電動車如何在歐洲站穩陣腳｜方保僑

最新數據顯示，中國品牌在歐洲乘用車市場已出現具指標性的突破。歐洲汽車製造商協會（ACEA）及市場研究機構的統計指出，比亞迪、上汽集團、吉利、奇瑞及零跑等五家中國車企，今年五月於歐洲三十一個主要國家合共售出逾十三萬輛新車，按年增幅約六成半，市場佔有率約一成二，首次在月度銷量上超越日本品牌，僅次於歐洲本土製造商。對於一個長期由歐、美、日車廠主導的成熟市場而言，此變化具有象徵意義，說明中國電動車在產品力與價格競爭方面，已不再只是「平價替代品」，而是實質參與格局重塑的力量。



自二〇二四年底起歐盟對中國電動車加徵關稅，以回應歐盟當地產業對「傾銷」及「補貼」的憂慮，但實際銷情顯示相關措施暫未扭轉趨勢。這與中國在新能源汽車產業鏈方面多年累積的優勢有關：

由動力電池、電控系統、車載晶片，到智能駕駛與車聯網方案，均已形成較完整的供應生態，令車企能在成本控制與技術配置之間取得平衡。



以比亞迪為例，其海外銷售在今年上半年錄得約七成增長，反映需求並未因關稅因素明顯受挫。

自二〇二四年底起歐盟對中國電動車加徵關稅，以回應歐盟當地產業對「傾銷」及「補貼」的憂慮。（Unsplash@Alexandre Lallemand）

中國乘用車內銷在今年首五個月錄得接近兩成跌幅，連續多月下滑，部分數據更指乘用車銷量已連跌八個月；業界歸因於經濟增長放緩及新能源汽車購車補貼退場等因素。面對內需疲弱及產能過剩的現實，轉攻海外市場成為合理選項。官方與業界預期，中國汽車出口今年有機會突破一千萬輛，較去年約七百一十萬輛大增逾四成，創下全球歷來最高出口量紀錄。這種由內銷轉外銷的調整，短期或屬被動，但長遠有助推動品牌國際化。

顧問公司AlixPartners的報告指出，中國車企在全球汽車銷量已於二〇二五年首次超越日本，達到約二千七百萬輛，而日本則約二千五百萬輛。該報告亦預測，中國品牌在歐洲市場的佔有率，將由二〇二五年的約一成，逐步上升至二〇三〇年的約一成六，同時計劃把海外生產能力提升至約三百四十萬輛。這反映企業並非只以「出口導向」應付當前壓力，而是有意透過當地設廠、與本地供應商合作，以加深在海外市場的根植程度。

中國車企在全球汽車銷量已於二〇二五年首次超越日本，達到約二千七百萬輛。（Reuters）

當然中國電動車在海外發展仍面對關稅、標準、品牌信任及售後網絡多重挑戰。不過從當前規模與滲透率來看，中國汽車產業已由「世界工廠」轉向以自有品牌參與全球競爭。若能持續提升品質、合規與本地化能力，其在全球新能源汽車市場的影響力仍有進一步上升空間。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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