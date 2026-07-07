財經視野｜擬募資280億美元　SK海力士衝刺美股　AI投資熱迎壓測

本周，全球資本市場迎來一記重磅炸彈。7月6日，韓國存儲晶片巨頭SK海力士正式啟動美國存託憑證（ADR）發行程序，計劃在納斯達克籌集約280億美元（約合43.14萬億韓元），股票代碼定為SKHY。預計於7月10日在納斯達克掛牌交易。



如果最終定價順利，SK海力士將成為繼台積電之後，第二家在美上市的亞洲半導體巨頭。



不過，這個數字其實已經"縮水"了。根據《華爾街日報》報道，SK海力士最初的募資目標是約45.45萬億韓元（約294億美元），但由於近期股價回調，公司主動將募資額下調至43.14萬億韓元。

HBM：SK海力士的"護城河"與"印鈔機"

此次股票發行正值SK海力士股價今年大幅上漲之際。今年以來，SK海力士股價累計漲幅約260%，市值一舉突破1萬億美元大關。

這一漲幅甚至超過了同期的英偉達，讓這家韓國公司成為全球AI交易中最耀眼的明星股之一。SK海力士憑什麼能站在AI晶片食物鏈的頂端？答案是——HBM（高帶寬存儲器）。

晶片・半導體・SK海力士・韓國：Memory chips by South Korean semiconductor supplier SK Hynix are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

HBM是一種專為AI服務器和高級處理器設計的存儲晶片，能夠在極短時間內處理海量數據。隨着全球科技巨頭和雲服務商在AI基礎設施上瘋狂投入，HBM需求呈爆炸式增長。

SK海力士是全球最大的HBM供應商，也是英偉達AI晶片供應鏈中不可或缺的一環。在HBM領域的技術領先地位，讓SK海力士在與三星電子、美光科技的競爭中佔據了先發優勢。

正因如此，當SK海力士宣佈赴美上市時，機構投資者蜂擁而至。據披露，Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners已分別表達了合計高達70億美元的認購意向。這意味着，僅這三家機構的意向認購就覆蓋了募資總額的四分之一。

納斯達克上市，不只是"圈錢"

據悉，此次IPO募集的資金預計將用於支持SK海力士的擴張計劃，包括投資新的半導體制造產能和先進設備。該公司可能會將部分資金用於高端晶片製造工具，例如EUV光刻機，這些設備是生產先進晶片所必需的。

值得注意的是，公司上周宣佈，未來將投資100萬億韓元建設新的半導體生產基地，其中包括一座NAND閃存工廠，以進一步擴大產能，滿足AI時代持續增長的存儲晶片需求。

圖為2020年10月，SK海力士位於韓國城南市的辦公大樓。（AP）

SK海力士的IPO不僅是一次融資行為，更是對全球AI投資熱情的一次"壓力測試"。

一方面，HBM需求依然旺盛，SK海力士的技術領先地位短期內難以撼動，機構投資者認購意願強烈。但另一方面，260%的年內漲幅意味着大量利好已被price in，估值是否已經透支未來增長？

募資額從294億美元下調至280億美元，就是一個現實註腳。在AI概念經歷了長達一年多的狂歡之後，市場開始出現分化：真正有業績支撐的頭部企業將繼續享受溢價，但"閉眼買入就賺"的時代可能正在過去。