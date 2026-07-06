SK海力士2200億ADR發行計劃今啟動　傳逾十億承銷費落入投行袋

南韓記憶體晶片企業SK海力士，今日（6日）正式在美國發行預託證券（ADR）計劃，預期周五（10日）在納斯達克上市，集資約280億美元（約2,184億港元），勢成為美國史上規模最大的海外企業首次公開發行（IPO）。



監管文件指，SK海力士將於本周進行路演，周四（9日）定價，周五開始交易。SK海力士上周指，將投資100萬億韓圜建設新的芯片工廠，其中包括一座NAND廠房。

圖為2020年10月，SK海力士位於韓國城南市的辦公大樓。（AP）

料成為全球第二大規模IPO

SK海力士將發行1,779萬份美國存託證券（ADR），將使其躋身全球市值最高的科技股之列；每10份ADR代表1股普通股。SK海力士是次赴美上市，預期將成為繼SpaceX上月破紀錄的875億美元IPO後，歷來第二大的IPO。

雖然有即將赴美發行ADR消息傳出，但是SK海力士今日（6日）股價表現仍然低迷，最新報232.1萬韓圜，跌4.2%。至於在香港上市的交易所買賣基金（ETF），最新報109.35元，跌6.4%。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

另一方面，外電引述消息人士指，SK海力士公司正在考慮將其美國ADR上市所得款項的約0.5%，支付予參與此交易的投資銀行。

美國銀行、花旗集團、高盛集團和摩根大通是此次股票發行的牽頭方。

傳予投行費用率0.5%

以美國標準來看，這筆上市費率很小，即使是大型首次公開招股的費用也往往超過 1%，但SK海力士仍然有望成為今年涉及亞洲公司的交易中費用最高的項目之一。