AI泡沫論｜巨型AI企業大打減價戰搶客　美國初創企業成贏家

人工智能（AI）熱潮從2023年初席捲全球，至今已超過3年。期間不少初創公司為搶佔市場，投入對數據中心大量資金，積累了大量算力。不過為了爭取更多客戶，相關公司進行減價戰。



據《華爾街日報》報道，矽谷初創企業創辦人正迎來算力積分熱潮，AI模型供應商爲爭奪新企業客戶而激烈競爭。其中富豪馬斯克旗下SpaceX收購的AI編程公司Cursor，推出了截至7月5日的75%折扣。OpenAI和Anthropic的銷售團隊開出的條件極爲豐厚。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

部分創辦人表示，融資計劃因此得以推遲，甚至有人能在AI公司之間討價還價。多家公司提供的雲計算和token積分有時合計超過300萬美元，相當於美國種子輪融資中位數水平。谷歌雲爲部分初創提供高達50萬美元的雲積分及Gemini模型早期訪問權限，微軟和AWS也提供類似優惠。

冀早日鎖定初創客戶

據報道，這場爭奪戰正值AI公司尋求持久收入之際，它們希望儘早鎖定初創客戶，使其工具成爲企業長期發展的核心。與此同時，兩家公司還面臨來自日益強大的免費模型和更廉價模型的競爭。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta擬出售多餘算力

日前Facebook母公司Meta Platforms或賣出多餘「算力」。Meta一直在競相購買昂貴的數據中心和其他基礎設施，以推動自身的人工智能發展。《彭博》引述知情人士稱，該公司正在組建一家企業，透過向外部客戶出售多餘的運算能力來創造收入。

知情人士續稱，一項潛在方案是出售對託管在Meta現有AI基礎設施上的各種AI模型的存取權限，類似於AWS的Bedrock服務。Meta將營運支持這些模型的數據據中心和晶片，包括其自主研發的Muse Spark模型，並向開發者收取存取權費用。