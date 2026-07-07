韓股大時代｜三星季績爆靚　股價卻瀉8%　分析稱典型好消息出貨

三星電子今日（7日）公佈的初步業績雖強於預期，股價卻應聲下跌，再度印證了該股「業績利好反成出貨信號」的市場慣性，投資者往往在業績兌現時獲利了結，因市場早已提前消化其里程碑式利好。



數據顯示，自2019年初以來，在今日公告之前，三星已有16個季度的營業利潤超出預期，但其中10次股價在公告後下跌。今日這一模式再度上演。在披露季度利潤暴增19倍後，三星股價一度暴跌近10%。這一現象折射出市場的典型心理，靚麗業績被視爲減倉契機而非加倉理由。

業績公布後反成獲利離場空間

AI樂觀情緒早已定價，超預期數據已難再推動股價上行，反而觸發即時獲利了結，因市場關注點正轉向利潤率見頂及科技支出可持續性。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示：「在強勁的內存上行週期中，當頭條數據超出預期時，大部分利好已反映在倉位和預期中。業績超預期可能只是確認了投資者已有的預期，引發獲利了結而非進一步上漲。」

三星電子最新報29.275萬韓圜，跌7.9%。

次季利潤超去年全年

由於人工智能數據中心所需內存晶片的需求暴增，三星電子季度利潤飆升19倍，超出預期。

位於韓國水原的三星電子總部。（Reuters）

據彭博報道，該全球最大存儲器生產商公佈，在截至6月的三個月裡，其初步營業利潤為89.4萬億韓圜（580億美元），超過了其2025年全年業績。該金額按年增長1810.2%，創下公司歷史新高，分析師此前平均預期為84.2萬億韓圜。

營收方面，則為171萬億韓圜，高於分析師平均預期的169.2萬億韓圜。三星料將於月底前後發布完整的財務報表，其中包括淨利潤和按部門細分的數據。