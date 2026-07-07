韓股大時代｜次季利潤暴升18倍仍捱沽！　三星電子急挫逾7%

得益於火爆的AI內存需求，三星電子盈利超預期，惟股價盤中瀉逾7%，而南方兩倍三星﹙7747﹚則瀉13%。同業正準備赴美上市的SK海力士盤中亦挫逾6%，累南方兩倍海力士﹙7709﹚瀉10.5%，失守100港元大關。



次季利潤超去年全年

由於人工智能數據中心所需內存晶片的需求暴增，三星電子季度利潤飆升19倍，超出預期。

據彭博報道，該全球最大存儲器生產商公佈，在截至6月的三個月裡，其初步營業利潤為89.4萬億韓元（580億美元），超過了其2025年全年業績。分析師此前平均預期為84.2萬億韓元。營收為171萬億韓元，高於分析師平均預期的169.2萬億韓元。三星料將於月底前後發布完整的財務報表，其中包括淨利潤和按部門細分的數據。

三星電子：圖為2023年3月1日，全球移動通訊系統協會（GSMA）在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通訊大會（Mobile World Congress）會場內，出現三星電子的徽標。（Reuters）

內存晶片短缺成AI發展關鍵瓶頸

包括輝達執行長黃仁勳以及OpenAI首席運營官Brad Lightcap在內的高管曾表示，內存晶片短缺仍然是AI發展的關鍵瓶頸。製造商正在優先生產高端內存以滿足數據中心的需求，從而也導致傳統內存供應不足。分析師預計，這種短缺狀況至少會持續到2027年底，從而讓三星及其競爭對手SK海力士、美光掌控強大的定價權。

滙豐稱，這已導致二季度動態隨機存取存儲器‌(DRAM)平均售價環比上漲逾40%，NAND快閃記憶體漲價超過50%。

三星電子的業績備受關注，因為投資者試圖評估AI相關的天量投資和天價估值能持續多久。今年早些時候，全球半導體股價飆升至歷史新高，但由於擔心競爭加劇、產能可能過剩以及數千億美元的投資計畫能否帶來回報，股價出現波動。