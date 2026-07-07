港股累強積金　永明料恒指仍有下行壓力　下半年2萬4至2萬1波動

積金局日前公佈上半年強積金投資回報臨時數據，佔強積金﹙MPF﹚總資產合共81%的股票基金和混合資產基金，過去12個月的平均淨回報分別達19.6%及14.6%。不過，近期投資市場表現分化，港股表現落後於美股及台韓等其他市場，拖累傳統以港股為重倉的強積金回報表現。



籲打工仔強積金投資組合多元化

對於下半年投資展望，永明資產管理行政總裁劉以浩坦言，港股仍存下行壓力，包括美國中期選舉將至，總統特朗普對外加徵關稅陰霾仍存，預計下半年恒指會在21000點至24000點作區間波動。

他指出，在強積金投資部署方面，會建議投資者多元化投資組合，選擇股債混合投資，並多元化投資在不同基金，以分散風險及捕捉機遇。美國息口方面，預計聯儲局較大機會會按兵不動，相信新主席沃什不會剛上任就減息，而加息也非為特朗普所希望。

強美元不利台韓等亞洲投資市場

對於近期台韓股有不錯表現，劉以浩則提醒，美元匯率若果繼續上升，會對亞洲股市表現帶來壓力，因為會影響其出口，但相信長遠仍存機遇，當中人工智能（AI）仍是亞洲結構性增長主體。而事實上，AI投資熱潮正由美國擴展至全球，並帶動上游硬件供應鏈需求，尤其利好東北亞地區。

另外，美伊衝突也加速低碳轉型的投資需求，ESG低碳投資具備更強抗跌屬性，並具有吸引力的風險後回報。

香港永明金融財富及退休金業務首席財務官Jin Chen表示，永明AI結合專業投資分析建議的進取型投資組合，低碳基金佔比最大達30%，其次為美股基金達29%，在過去一年該投資組合回報達22.3%，跑贏懶人基金「預設投資策略」幅度近7個百分點。