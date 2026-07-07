黃金港｜積金局︰優化黃金ETF的核准機制　由按個別轉為按類別

香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運。積金局今日（7日）亦更新指引，優化黃金交易所買賣基金（黃金ETF）的核准方式，由以往個別核准轉為按類別核准，即日生效，以便利更多黃金ETF加入市場成為強積金基金可投資的選項。

積金局發言人表示，積金局持續審視及擴闊強積金基金可投資的資產類別，讓強積金業界有更多元化的投資工具，加強為強積金計劃成員分散投資風險和提升回報潛力。

積金局理解黃金 ET F 提供了一種低成本、高流動性及具透明度的方式投資黃金。在現行的強積金法例框架下,已有兩個經積金局個別核准的黃金 ETF 成為強積金基金的准許投資項目 ,讓強積金基金可透過黃金 ET F 投資黃金市場。

積金局更新指引，優化黃金交易所買賣基金（黃金ETF）的核准方式。（網絡圖片）

發言人續指,積金局在平衡投資靈活性與風險的前提下,並考慮到自從黃金ETF納入強積金 制度以來，營運順暢，所以決定優化黃金 ET F的核准方式，由個別核准轉為按類別核准。經優化後，一個黃金 ETF 只須符合積金局訂明的準則,包括須為證監會認可及於香港交易所上市、屬於實體黃金 E TF,而該黃金 E TF 沒有被歸類為衍生產品基金,就可成為強積金基金的准許投資項目, 無須積金局作個別核准。

強積金基金投資於黃金 E TF 不可超過該基金淨資產值 10%的上限將維持 , 有關投資規例旨在有效控制投資風險,確保計劃成員的利益得到妥善保障。

與此同時,積金局歡迎政府擬於今年第四季向立法會提交修訂強積金法例的條例草案, 當中包括建議放寬強積金基金可以同時投資於積金局核准的基金組件( 即核准匯集投資基金和緊貼指數集體投資計劃 )及個別准許投資項目( 例如黃金ETF、 房地產投資信託基金等 )。 這個建議如得以落實,將有助 提升基金投資的靈活性,便利業界善用 包括黃金 ETF在內的准 許投資資產類別,以分散風險和提高基金回報潛力。