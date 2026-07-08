強積金｜AI熱潮美日韓股吸金70億　港股淨流出　GUM推薦呢類基金

GUM 公佈2026年第二季強積金成績表，年初至今截至6月30日，GUM強積金綜合指數上升5.7%，當中股票基金指數升6.7%，混合資產基金指數升7.3%，固定收益基金指數升0.7%。強積金第一季短暫因美伊戰事引起的環球股市大跌而中斷了季度四連升，但第二季重拾升勢並成功轉虧為盈，第二季人均賺25,014港元，年初至今則人均賺18,525港元。



亞洲股票基金上半年表現最佳，回報達27.9%。（Reuters）

第二季強積金人均賺逾2.5萬 扭轉首季虧損

各資產類別中，亞洲股票基金上半年表現最佳，回報達27.9%，主要受惠於AI基建、記憶體及半導體等強勁需求。其次是大中華股票基金以及日本股票基金，都有約15%的回報，美股基金回報約8%，但港股基金虧損約7%，追蹤指數的港股基金更虧損10.3%，主因傳統科網股收入放緩以及缺乏AI主題支持而受壓。

對於市場展望，GUM首席投資總監劉嘉鴻指出，美國宏觀數據顯示衰退風險不高，企業盈利增長強勁。但環球央行正討論加息，歐洲及日本已於6月率先行動，新任聯儲局主席Kevin Warsh亦關注縮表，預期下半年全球貨幣政策將有序收緊。整體對美股看法維持正面，但在風險平衡下較建議配置環球股票基金。

看好美股 唯風險平衡下較建議配置環球股票基金

GUM策略及投資分析董事雲天輝則表示，AI及晶片浪潮帶動美日韓股市，今年首5個月，美國股票基金及預設投資策略或核心累積基金各吸納約50億元，亞洲股票基金及日本股票基金分別淨流入19億及7億元，港股及大中華股票基金則分別錄得約18億元淨流出。

他指出，約70億資金乘勢追入美亞日股票。2026年淨轉換額可達667億(按比例推算)料創5年新高，部分資產類別回報相差達103%，料員將更積極進行計劃及基金選擇。而強積金於第二季有4隻新基金推出，預計強積金供應商會陸續推出更多基金選擇去滿足市場需要。

劉嘉鴻表示，對於積極管理強積金的高風險投資者，因近期美元走強，資金有望流入美國股市，不少人工智能相關科技股多在美國上市，可持續關注美股走勢，並指此番AI熱潮並非過去科技熱潮般「來的快走得快」，而是從底層重塑全球生產力，具備長期支撐邏輯。中風險投資者可考慮配置DIS核心累積基金。低風險投資者則建議配置強積金保守基金，並預期人民幣有望持續走強，人民幣債券具有吸引力。