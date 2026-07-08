中美角力｜AI成新戰場　海外用家日後或難接入內地國產先進模型

中美雙方角力戰場，由高科技產品延伸至人工智能（AI）智能模型。據《路透》引述知情人士報道，在過去一個月，內地當局已與阿里巴巴 （9988）、字節跳動及智譜（2513）等企業召開多場會議，討論限制內地最先進AI模型對海外提供服務，部分尚未發布的新模型也可能納入管制範圍，反映內地正如同美國一樣，將尖端AI視為攸關國家安全的重要戰略資產。



報道提及，若相關措施正式實施，可能衝擊內地AI模型全球布局。近年以DeepSeek R1為代表的內地AI模型，憑藉低成本與快速提升的性能迅速打開海外市場，若海外取得受限，企業使用成本恐因此提高，全球AI市場競爭態勢也可能出現變化。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

報道引述知情人士指出，這場由商務部主導的會議，討論內容涵蓋閉源與開放權重（Open-weight）等各類先進AI模型，研議是否對海外存取設下限制。目前相關政策仍在討論階段，可能僅適用於未來推出的新模型，至於何時實施、是否最終拍板仍未定案。

據報內地官員曾討論技術外洩等議題

此外，官員也討論將AI技術外洩、遭竊或未經授權流出的行為，納入《國家安全法》規範，並研究限制境外資金投資內地AI初創企業，以避免關鍵技術外流。

參與會議的阿里巴巴、字節跳動及智譜，目前皆同時擁有閉源與開放權重AI模型。

另一方面，美國AI專家也持續呼籲政府加強監管內地AI模型在美國的使用。

內地近期加強對AI監管

報道引述知情人士透露，內地官方尤其關注Mythos可能具備挖掘軟體漏洞及網路攻擊能力，擔心美方未來將其用於針對內地利益發動網路攻擊。

今年以來，內地已陸續推出多項AI監管措施，包括4月要求Meta撤回對AI初創企業Manus 約20億美元收購方案，6月再收緊涉及內地投資者、技術、數據及國家安全的海外交易審查。同時，官方也針對Manus等赴海外發展的AI新創展開調查，確認是否違反出口管制規定。