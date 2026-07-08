騰訊再從OpenAI挖角　傳姚順雨前同事田永龍已加盟　參與VLM研發

科技企業又再次爆發人工智能（AI）爭奪戰。內地多間引述騰訊（0700）消息人士報道，OpenAI前研究員Yonglong Tian（田永龍）近期已加入騰訊大語言模型部，將參與VLM（視覺語言模型）相關研發。



報道引述公開資料顯示，田永龍此前在OpenAI的核心研究方向包括計算機視覺、視覺表徵學習（Representation Learning）以及生成式模型。在OpenAI之前，他曾在2022年底加入位於劍橋的Google Research擔任高級研究科學家，隨后於2024年5月轉入Google DeepMind。

報道又指，田永龍與現任騰訊首席科學家姚順雨於OpenAI曾共事。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

倘上述消息屬實，將為騰訊再次於OpenAI挖角。騰訊去年12月中宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平台部，任命前OpenAI高級研究員姚順雨為「CEO / 總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人。

另一方面，近期騰訊推出的AI模型混元Hy3獲大行看好。 摩根大通指出，騰訊AI代理（AI agent）正將AI商業化轉化成現實的里程碑，予股份增持評級，目標價690元。

盲測評分更勝智譜GLM5.1

集團混元Hy3模型，採用混合專家（MoE）架構，總參數達2,950億、激活參數210億。而在內部270名專家以現實中真正工作任務（Real-world work tasks）的盲測中，騰訊混元 Hy3獲得2.67分，較智譜GLM 5.1的2.51分為高。

騰訊已將模型整合到微信（Wechat）上，同時上綫了全新的 Agent（智能體）功能，向全網用戶免費開放。

騰訊元寶。（微博）

摩通：AI代理可通過多種方式創造價值

摩根大通指，微信AI代理正將AI商業化轉化成現實的里程碑，認為AI代理接入微信，將可以降低股份的風險溢價和提高估值，預期微信的AI代理可通過多種方式創造價值，如幫助消費者在小程序內尋找、比較要購買的貨品，有助提高商家轉化率，創造更多可變現流量。

而最理想的情況（Blue-sky case），是微信成為綫上消費的起點，並奪取更大份額的商家預算，有望令公司營業利潤有顯著上行空間，但關注廣告蠶食、中立性、用戶信任和監管等風險。

該行強調，當生成式AI改善了用戶與商家供應之間的匹配時，擁有支付和嵌入式小程序生態系統的社交平台應會變得更有價值。該行維持對股份「增持」評級，目標價690元。