01消息｜滙豐等大行上調按揭回贈　創興應戰加至1.5%　全港最高

本港樓市持續回暖，中東局勢再起波瀾，市場對美國聯儲局加息預期持續，港銀積極提升按揭回贈吸客，有市場消息向《香港01》透露，大行包括中銀香港及恒生回贈最高均可達1.4%，較早前的1.2%有所提高，為大行中最高，但貸款門欄需達到100萬元。而龍頭行滙豐也提高回贈著至1.3%，適用於2,000萬元或以上貸款。



有市場消息向《香港01》透露，大行包括中銀香港及恒生回贈最高均可達1.4%，而龍頭行滙豐也提高回贈著至1.3%。

中銀及恒生銀行按揭回贈加至1.4% 滙豐加至1.3%

另外，有中小型銀行的按揭回贈上調至1.5%，屬全港最水平，是自2023年年底以來的高位。消息人士向《香港01》透露，該銀行為創興銀行，適用於所有一手及二手住宅物業，包括轉按，但不包括村屋及資助房屋的按揭申請，只要按揭貸款達300萬元以上，便可享有1.5%回贈。

消息人士並稱，創興銀行按揭貸款100萬至300萬，現金回贈也有1.3%，而300萬元以上，便可享有1.5%回贈。該優惠計劃設有兩年罰息期，首年罰原貸款額1%及退回全數現金回贈，次年退回全數現金回贈。

經絡曹德明：定息按揭有期限 銀行仍需加現金回贈吸客

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，美國聯儲局或有機會在年尾前加息1次，目前市場做定息按揭比例仍在增加，但由於有限期，銀行仍需要積極加現金回贈吸客，預計未來回贈仍有上調空間。

中小型銀行的按揭回贈上調至1.5%，屬全港最水平，是自2023年年底以來的高位。消息人士向《香港01》透露，該銀行為創興銀行。

星之谷：對正在觀望高回贈的轉按客戶尤其具吸引力

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，大型銀行推出定息產品，在按揭息口上有優勢，中小行由於資金成本問題，較難利用定息按揭與大行直接硬拼，「高回贈」便成為最直接見效的回應手法。故今次有中小行率先將回贈加碼至1.5%，打破了市場悶局，並相信對正在觀望高回贈的轉按客戶尤其具吸引力。

他並補充指，面對大型銀行對按揭業務表現進取，其他中小行相信為維持市場佔比，仍需要進一步增加優惠，特別是針對低門檻、細貸款額的業務，推出較具競爭力的回贈比率。

中原王美鳳預期銀行按揭回贈仍處於溫和上調步伐

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行上調按揭現金回贈屬預期之中，但幅度仍屬克制未算激進，因下半年聯儲局息口政策仍未明朗等因素。雖然近期樓市略有放緩，但屬於健康調整，預計穩步回升勢頭仍能持續。

她指出，目前港元存貸比例仍處於低位，資金流動性充裕，預期銀行按揭回贈仍處於溫和上調步伐，對比過往例如2023年曾高達貸款額之2%至3%仍有較大距離，銀行或會因應自身的按揭業務方向、按揭產品競爭力、目標客戶、資金成本而決定需否調整按揭優惠，以增加其在按揭市場的競爭力。