01消息︰滙豐加按揭回贈至1厘　分析稱或掀價格戰

踏入新一年，港元拆息走弱，但當中1個月港元拆息仍在3厘附近上下，市場並預期美國聯儲局減息步伐將持續。有市場消息向《香港01》透露，龍頭大行滙豐今日起增加按揭回贈至1%，其他大行方面，中銀香港仍維持在0.7%左右，也有其他大行按個案來給予1厘優惠，故滙豐該回贈水平為目前大行中最高。



限於一手樓貸款額1000萬元以上

消息稱，滙豐昨日剛通過恒生股東對私有化的決議，今日即上調按揭回贈。不過，仍需要符合不少條件，包括貸款額要不少於1,000萬元、需設立理財戶口，以及只限一手物業等。分析相信，這些限制未來都有機會放寬。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐加按揭回贈，估計新一年希望做多點按揭生意，而聯儲局也預計將在今年繼續減息，預計港元拆息包括1個月拆息，在趨勢上將跟隨回落，減低銀行本身做按揭生意的成本，故此會有空間去加按揭回贈。他預計，聯儲局今年會減息3次，共0.75厘。

曹德明表示，滙豐加按揭回贈，估計新一年希望做多點按揭生意。（公司提供）

分析料有機會掀起價格戰

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，新年伊始多間銀行都提升按揭回贈，反映銀行對按揭業務的積極態度，相信與近期樓市氣氛轉好有關，銀行希望新一年打響頭炮。他認為今年銀行對按揭業務目標會更為進取，甚至有機會掀起價格戰，令申請按揭的客戶整體受惠。

星之谷莊錦輝。

莊錦輝指出，中小型銀行的回贈仍然較高，但大型銀行加回贈之後，兩者的差距已經收窄，中小型銀行亦需要作出回應，以保持市場的佔比，預料去到年中，按揭回贈有機會突破1.5%，接近2023年年尾的水平。

中原按揭王美鳳：回贈仍有上調空間

中原按揭董事總經理王美鳳表示，大型銀行近月相繼上調現金回贈，扭轉去年中小型銀行之回贈高於大行的局面；目前大型銀行提供予按揭客戶的回贈優惠已追貼甚至超越一些中小型銀行，令大行按揭的吸引力進一步增加。年初屬於銀行通常樓按取態最積極時期，加上樓市已回穩進入上升軌道，物業交投亦暢順令銀行對承造樓按業務的信心大增，促使銀行積極性增加以加快經營按揭業務目標，以期望在年初階段增加競爭力吸納客戶。

對於未來回贈走勢，王美鳳分析指，過往例如在2023年銀行之按揭現金回贈高位曾達2%至3%，現時銀行回贈水平普遍介乎0.3%至高達1%，與高位水平仍有距離，故此當銀行樓按積極性增加時間仍有上調空間。 未來按揭回贈走勢將取決於銀行樓按競爭情況及資金成本變化，美息年內進一步下跌有利港元拆息逐步回落，拆息下跌意味銀行資金成本下降，便有利銀行將有較大空間增加按揭優惠。

目前大銀行對於突破1%回贈仍顯克制，後續需視乎市場競爭情況，若市場上有銀行率先進一步提高回贈以加強競爭力，預料屆時亦會推動有銀行跟隨，令整體現金回贈水平進一步上調。