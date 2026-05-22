01消息｜中銀香港再加按揭現金回贈　290萬貸款額達1%全港最高

本港樓市交投持續熱烈，有大行再度提升按揭現金回贈。繼早前中銀香港上調貸款額1,000萬或以上的現金回贈至1.2%後，有消息人士向《香港01》透露，目前按揭貸款額290萬元，也可獲得1%回贈，而該銀行為中銀香港。相較其他大行及中小行，290萬元貸款額，一般僅有0.65%至0.9%回贈，故此屬於全港最高回贈水平。



繼早前中銀香港上調貸款額1000萬或以上的現金回贈至1.2%後，有消息人士向《香港01》透露，目前按揭貸款額290萬元，也可獲得1.2%回贈。

1000萬元或以上貸款額仍維持1.2%回贈

消息人士稱，中銀目前對於1,000萬元或者以上按揭貸款額仍維持1.2%回贈，但提高小額貸款的按揭回贈，最新上調回贈主要為私人樓貸款，未有包含居屋，290萬元回贈由0.75%上調至1%，300萬元至400萬元貸款額回贈也由0.95%上調至1%，而400萬元至500萬元由1%加至1.05%，500萬元至1,000萬元以下回贈則一律上調統一為1.15%。如符合綠色按揭，可以再申請綠色按揭優惠1,000元 。

經絡：銀行現金回贈仍有進一步提升空間

不過，中銀香港目前仍為未有推出定息按揭的唯一大行，其他滙豐、恒生及渣打銀行均有2.75厘定息優惠。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港樓市持續暢旺，令按揭市場競爭繼續激烈，預計銀行現金回贈仍有進一步提升空間。美國聯儲局今年是否會減息仍需要觀望，故此預計定息計劃也有一定吸引力。

星之谷：希望大小通吃增加按揭市佔率

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，以此貸款額來說，其回贈比率已經睇齊其他中小行，屬全行最高水平，目標是要瞄準細價樓市場，希望做到大小通吃，增加按揭市佔率。

莊錦輝補充指，該銀行一直透過高回贈的H按計劃去吸引客戶，反而未有推出定息按揭計劃，相信是銀行的經營策略。事實上，即使其他有推出定按的銀行，定按佔比只有3至4成，反映H按計劃仍然屬於市場主流。